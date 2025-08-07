Un nuevo acto de crueldad contra animales domésticos fue reportado por los cuidadores de 12 perros en Los Olivos. Todas estas mascotas fueron afectadas gravemente -algunos murieron- luego de inhalar una sustancia tóxica, que habría sido rociada en el parque Virgen de Fátima con la presunta intención de acabar con la vida de los canes que pasean recurrentemente por el lugar.

Los hechos ocurrieron el último fin de semana en la urbanización Segunda de Pro, por lo que los afectados ya presentaron una denuncia ante la comisaría del sector.

“Todos estaban con sus correas, de la nada mi perrita ha olido algo no sé si en el pasto o la vereda y empezó a convulsionar. Todo fue muy rápido, no se pudo hacer nada. Parece que ese veneno fue muy letal”, dijo la dueña de Blanquita, en conversación con Panamericana Noticias.

Otra vecina narró que su perrito Balín era un can rescatado, pero lamentablemente falleció en este atentado contra las mascotas de la zona.

Asimismo, explicó que los presuntos envenenadores también exponen la vida de los niños del lugar, ya que el parque Virgen de Fátima se halla muy cerca a un centro educativo.

“Queremos justicia, no solo nuestros animalitos están en peligro. También están atentando contra la salud pública de los niños y los vecinos”, demandó.

El parque tiene una cámara de seguridad, por lo que los dueños de los 12 perritos esperan que la Policía inicie con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de las muertes de sus mascotas.

Como se recuerda, La Ley 30407, denominada Ley de Protección y Bienestar Animal, dispone que quienes cometan actos de crueldad contra animales domésticos, como gatos o perros, pueden recibir una condena de hasta tres años de prisión. Y la pena se agrava si dichos actos provocan la muerte del animal, pues la condena podría aumentar hasta cinco años de cárcel efectiva.