Censos 2025 en Perú: ¿Cómo identificar a los censistas y cómo saber cuándo visitarán mi vivienda?

Vuelven los censistas al país, pero esta vez con importantes cambios. Desde este lunes 4 de agosto hasta el 31 de octubre, cerca de 14 millones de viviendas serán visitadas por más de 30 mil censistas, quienes recorrerán zonas urbanas y rurales para recolectar información clave sobre la realidad de cada hogar. Entre las principales novedades está la implementación de un formulario digital y que las entrevistas se realizarán únicamente desde la puerta de la vivienda.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, anunció oficialmente el inicio de los Censos Nacionales 2025: el XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Desde el distrito de Lince, Morán acompañó a un grupo de censistas en sus primeras visitas casa por casa. Además, los equipos también comenzaron sus labores en regiones como Pucallpa y Tumbes.

Durante su recorrido, que acompañó un equipo de El Comercio, Morán destacó la importancia de los censos, ya que permitirán contar con datos fundamentales para diseñar políticas públicas focalizadas. Estas políticas estarán orientadas a mejorar las condiciones de vida de toda la población. “Hoy más que nunca es fundamental que todos colaboremos con este esfuerzo nacional. Abramos nuestras puertas con confianza y brindemos los datos requeridos con total responsabilidad”, enfatizó.

El INEI inició oficialmente los Censos Nacionales 2025, que se realizarán del 4 de agosto al 31 de octubre. Foto: GEC.

Cómo identificar a los censistas

El titular del INEI reiteró su llamado a la ciudadanía para que participe activamente en el censo. Señaló que el personal censal está debidamente identificado con chaleco y gorro morado, fotocheck con código QR y credencial del INEI, cuya autenticidad puede ser verificada en su página web oficial.

Reconócelos al instante: chaleco y gorro morado. El uniforme oficial de los censistas incluye chaleco y gorro morados, además de un morral gris. Estos elementos son obligatorios. Si alguien se presenta sin alguno de ellos, no les abras la puerta de tu vivienda.

Escanea el QR del censista. Todos los empadronadores llevarán un fotocheck con un código QR único. Solo necesitas tu celular para escanearlo y validar de inmediato su identidad. Un sistema rápido, simple y confiable para tu tranquilidad.

¿Tienes dudas? Verifica con el carné del INEI. Antes de responder, revisa la credencial oficial del censista. Allí verás su nombre, DNI y fotografía. Si algo no te convence, ingresa a la página web del INEI y accede a la opción “Identificar a un encuestador” para confirmar los datos ingresando su nombre o número de documento. Ingresa a este link.

Esta edición será completamente digital y los censistas ya no ingresarán a las viviendas. Foto: GEC.

El vocero también precisó que se avisará con anticipación. Una semana antes, los censistas visitarán las zonas para informar sobre la fecha exacta de la entrevista. “Cada ciudadano podrá escanear el código QR del fotocheck para confirmar la identidad del censista, cuyos antecedentes fueron previamente verificados por el INEI”, dijo a El Comercio.

67 preguntas

La cédula censal incluye 67 preguntas agrupadas en cinco secciones. Esta deberá ser respondida por un informante calificado: una persona mayor de 18 años que viva habitualmente en la vivienda y conozca la información de todos sus integrantes.

Las preguntas permitirán recoger datos sobre ubicación y características de la vivienda, así como aspectos de salud, educación, empleo, migración, discapacidad, autoidentificación étnica, entre otras dimensiones relevantes del entorno familiar y social.

El INEI recuerda que toda la información recogida es estrictamente confidencial. La Ley N.º 13248 prohíbe divulgar datos individuales, incluso por mandato judicial. Solo se publicarán resultados agregados, sin información que permita identificar a personas o familias.

Las entrevistas se realizarán desde la puerta, y se aplicarán nuevas medidas de seguridad y segmentación por zonas. Foto: GEC.

Asimismo, el INEI garantiza el cumplimiento de la Ley N.º 29733 sobre Protección de Datos Personales y del artículo 97° del Decreto Supremo N.º 043-2001-PCM, que regula la seguridad y el uso adecuado de la información censal.

¿Cuándo visitarán mi vivienda?

En entrevista con El Comercio, Gaspar Morán explicó que el censo se realizará de forma segmentada. “Hoy empieza el censo a nivel nacional, pero previamente los censistas han coordinado con las viviendas que visitarán. Si tú decides ser censado, no necesariamente tu vecino lo será el mismo día. Se coordina con juntas de propietarios o directamente con los residentes”, señaló.

“Si me censan a mí y a ti no, no significa que no te vayan a censar, sino que posiblemente lo harán en otra fecha. Por seguridad, no revelamos la programación de visitas, ya que los censistas podrían ser víctimas de robos. El trabajo se segmenta por manzanas y cuadras, siempre previa coordinación ”, agregó.

El funcionario indicó que este será un censo eminentemente tecnológico, sin formularios físicos como en 2017. Además, para evitar riesgos, los censistas no ingresarán a los hogares: todas las entrevistas se realizarán desde la puerta.

Vuelven los censistas al país, pero esta vez con importantes cambios. Foto: GEC.

“No queremos que los ciudadanos sean víctimas de estafadores. El último censo fue en 2017 y hoy hay cambios sustanciales. Ya no usaremos formularios en papel: ahora será completamente digital, con una tablet. Y basta con que un mayor de 18 años esté presente”, comentó.

Respecto a las novedades en el cuestionario, se incluirán preguntas sobre la calidad de los servicios de agua, luz, internet y otros. “Vamos a tocar más de una vez la puerta. Si no encontramos a los residentes, dejaremos una nota bajo la puerta para que se comuniquen con nosotros o se censarán por internet”, explicó.

“Estamos brindando todas las facilidades posibles. Vale la pena recalcar que sus datos no serán revelados. Esta vez no se censarán mascotas, ya que eso corresponde a otra encuesta denominada ‘Encuesta de Hogares’, donde se incluye información sobre gastos en animales”, aclaró.

Finalmente, explicó que el formulario incluye dos preguntas sobre autoidentificación étnica. “Muchos ciudadanos viven en situación de pobreza y necesitamos datos precisos para diseñar políticas que los ayuden a salir de esa condición. En este censo no hay preguntas abiertas: cada persona debe definirse no por raza, sino por su cultura. Ya no usamos el término raza en el país”, concluyó.

El titular del INEI reiteró su llamado a la ciudadanía para que participe activamente en el censo. Foto: GEC.

Así fue el último censo

El Censo Nacional 2017 se llevó a cabo el domingo 22 de octubre de ese año y fue uno de los operativos estadísticos más grandes realizados en el Perú. Organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), abarcó el XII Censo de Población, el VII de Vivienda y el III de Comunidades Indígenas. Ese día se decretó inmovilización social obligatoria para facilitar el trabajo de más de 600 mil empadronadores en todo el país.

Este censo fue completamente presencial y se realizó utilizando formularios impresos. Los empadronadores ingresaban a las viviendas y realizaban una entrevista directa a una persona mayor de edad, que debía responder por todos los integrantes del hogar. Las preguntas abordaban temas como salud, educación, empleo, migración, condiciones de la vivienda y autoidentificación étnica. El levantamiento de información duró un solo día, pero el procesamiento y sistematización de los datos tomó varios meses.

Uno de los aspectos más comentados del Censo 2017 fue la omisión del dato sobre identidad de género, así como la pregunta sobre discapacidad, que en muchos casos no fue adecuadamente recogida. Además, se registraron casos de censistas que no recibieron pago o capacitación adecuada. Pese a estas dificultades, el censo permitió actualizar la información demográfica, social y económica del país luego de una década sin operativos de esta magnitud.