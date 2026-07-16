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El Perú detrás del censo

“El censo no es simplemente una fotografía del Perú. Es, sobre todo, un mapa de su futuro”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Durante 3 meses, más de 40 mil personas recorrerán el Perú buscando recoger información que permita llevar a cabo los Censos Nacionales 2025 también de manera virtual. (Fuente: INEI)
    Durante 3 meses, más de 40 mil personas recorrerán el Perú buscando recoger información que permita llevar a cabo los Censos Nacionales 2025 también de manera virtual. (Fuente: INEI)

    En el marco del Día Mundial de la Población, el INEI presentó los resultados provinciales y distritales del censo nacional 2025. Más allá de las cifras, el verdadero valor de esta información no está en describir cómo es el Perú hoy, sino en anticipar hacia dónde se está moviendo. El censo no solo debería orientar las políticas públicas; también constituye una herramienta para quienes toman decisiones de inversión, desarrollan nuevos negocios o planifican infraestructura. Los resultados invitan a cuatro grandes reflexiones sobre el futuro del país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.