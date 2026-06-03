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Censo 2025

“El censo 2025 nos entrega mucho más que datos estadísticos, nos muestra cómo está cambiando el Perú”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    ¿Hay más mujeres que hombres en Perú? Esto dice el último Censo Nacional del INEI. (Foto: Andina)
    ¿Hay más mujeres que hombres en Perú? Esto dice el último Censo Nacional del INEI. (Foto: Andina)

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.