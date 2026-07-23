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Las brechas que el censo nos emplaza

“La crisis actual ya no es de cobertura en la educación básica, sino de una profunda y desigual calidad en la educación para todos”.

    José Luis Gargurevich
    Por

    Máster en Gestión de Políticas Públicas UAB

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Link para ver si fuiste seleccionado para trabajar en INEI durante los CENSOS 2025. (Fuente: El Peruano)
    Link para ver si fuiste seleccionado para trabajar en INEI durante los CENSOS 2025. (Fuente: El Peruano)

    Pocos errores le costarían tanto a la nación como la terquedad de gobernantes que insistan en soluciones para un país que solo existe en su imaginario.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.