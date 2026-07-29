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Castillo: el talón de Aquiles de Keiko

“Mantener a Castillo en prisión puede seguir siendo, a largo plazo, un activo político para la izquierda”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

    El expresidente Pedro Castillo busca su libertad como sea antes de que Keiko Fujimori llegue al poder y le sea más difícil.
    El expresidente Pedro Castillo busca su libertad como sea antes de que Keiko Fujimori llegue al poder y le sea más difícil.
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    Jorge Nieto tiene razón, aunque quizá no por las razones que él cree.

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