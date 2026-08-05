Líderes en comercio exterior, atención al simulacro nacional, y la ineficiente gestión de Ciro Castillo

En el Semáforo de este miércoles 5 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: la minería peruana sigue consolidándose como líder en comercio exterior. Segundo: el segundo simulacro nacional pauteado para este 14 de agosto. Tercero: la ineficiente gestión de Ciro Castillo Rojo en el Callao.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LÍDERES EN EL COMERCIO EXTERIOR

La minería peruana consolidó su liderazgo en el comercio exterior al representar el 76,1% del valor total de las exportaciones nacionales entre enero y abril del 2026. Este desempeño fue impulsado por la alta demanda internacional de minerales estratégicos, especialmente cobre, oro, zinc y plomo, además de precios favorables en los mercados globales. Según el Minem, el sector continúa siendo el principal generador de divisas del país y un soporte clave para la balanza comercial y el crecimiento económico.

🟢ATENCIÓN AL SIMULACRO NACIONAL

El II Simulacro Nacional Multipeligro se realizará el 14 de agosto del 2026 a las 3:00 p.m. en todo el Perú con el objetivo de fortalecer la preparación de la población ante sismos, tsunamis y otros desastres. Durante el ejercicio, se activarán sirenas y el sistema Sismate para simular alertas de emergencia. Las autoridades recomiendan identificar zonas seguras, seguir las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia, promoviendo una cultura de prevención y respuesta organizada.

🔴LA INEFICIENTE GESTIÓN DE CIRO CASTILLO

La gestión del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, ha ejecutado menos del 20% del presupuesto destinado a obras públicas, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El bajo nivel de ejecución genera preocupación por el retraso de proyectos de infraestructura y servicios para la población chalaca. Especialistas advierten que la limitada capacidad de gasto podría afectar el desarrollo regional y evidencia la necesidad de mejorar la planificación, gestión y seguimiento de las inversiones públicas.