El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Líderes en comercio exterior, atención al simulacro nacional, y la ineficiente gestión de Ciro Castillo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 5 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este miércoles 5 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: la minería peruana sigue consolidándose como líder en comercio exterior. Segundo: el segundo simulacro nacional pauteado para este 14 de agosto. Tercero: la ineficiente gestión de Ciro Castillo Rojo en el Callao.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.