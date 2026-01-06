De más de US$1.200 millones en exportaciones peruanas a Venezuela en 2012 a 90% menos en una década, ¿cambiará el escenario comercial?

En un escenario de dificultades económicas y logísticas en Venezuela, el comercio bilateral con el Perú se mantiene activo, aunque en niveles bajos. Las cifras históricas muestran que la relación comercial entre ambos países ha cambiado de manera significativa en la última década, alejándose de los volúmenes que alcanzó a inicios de la década pasada.

Según cifras de la Asociación de Exportadores (Adex), el intercambio comercial entre Perú y Venezuela pasó de alrededor de US$ 1.200 millones en 2012 a cerca de US$ 140 millones en 2024, lo que implica una contracción cercana al 90% en poco más de una década.

De acuerdo con ADEX, entre 2008 y 2012 las exportaciones peruanas hacia Venezuela superaron los US$ 1.000 millones anuales y llegaron a representar cerca del 3% del total exportado por el país. Ese nivel de intercambio no se sostuvo en los años siguientes.

“El mayor intercambio se dio hasta 2012, cuando todavía estaban vigentes amplias preferencias arancelarias para el Perú, primero en el marco de la Comunidad Andina y luego con la entrada en vigencia de un acuerdo parcial con Venezuela”, explicó Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocio (Cien) de Adex y exministro de Comercio Exterior y Turismo.

Productos como el alambre de cobre concentran hoy parte de las exportaciones peruanas hacia Venezuela. (Foto: Reuters/Kham)

A partir de ese año, el comercio bilateral entró en una fase de caída sostenida. Para 2018, las exportaciones peruanas a Venezuela tocaron un mínimo cercano a los US$ 26 millones. Aunque desde entonces se observa una recuperación gradual, los niveles actuales siguen lejos de los máximos históricos. En 2024, Venezuela representó alrededor del 0,2% de las exportaciones peruanas, con envíos cercanos a los US$ 140 millones, de acuerdo con Adex.

Vásquez señaló que este retroceso responde principalmente a dos factores. “Por un lado, la salida efectiva de Venezuela de la Comunidad Andina implicó la pérdida de preferencias arancelarias amplias; y por otro, la crisis económica venezolana redujo de manera importante su capacidad de compra desde el exterior”, indicó.

Juan Carlos Mathews, vicepresidente de Internacionalización de la Corporación San Ignacio de Loyola y exministro de Comercio Exterior y Turismo, coincidió en que el quiebre se explica por el deterioro económico del país caribeño. “El pico se dio en 2012, cuando además se firmó un acuerdo de complementación económica y crecieron con fuerza exportaciones como textiles y confecciones. Luego, el deterioro de la economía venezolana redujo notablemente su capacidad de consumo”, afirmó.

En los años de mayor intercambio con Venezuela, sectores como confecciones y manufacturas concentraron una parte relevante de las exportaciones peruanas hacia ese mercado.

Actualmente, la relación comercial es marcadamente asimétrica. El Perú exporta principalmente manufacturas, como alambre de cobre refinado, mientras que las importaciones desde Venezuela son reducidas y están concentradas en productos de consumo dirigidos a la comunidad venezolana residente en el país. “A nivel agregado, Venezuela no es un mercado relevante para el Perú”, precisó Vásquez.

Hacia adelante, las perspectivas de una recuperación significativa siguen siendo limitadas. Mathews señaló que, sin cambios profundos en el modelo económico venezolano, el comercio bilateral continuaría creciendo solo de manera moderada. Vásquez, por su parte, advirtió que la coyuntura actual podría incluso generar nuevas afectaciones. “Las dificultades logísticas y el mayor deterioro de la economía venezolana podrían impactar en los ya reducidos montos de exportación en los próximos meses”, indicó.

En ese contexto, también advirtió que los problemas logísticos, incluidos retrasos en operaciones marítimas frente a la costa venezolana, podrían afectar los flujos comerciales en el corto plazo.

Vásquez agregó que, si bien a nivel agregado el comercio con Venezuela no tiene un impacto relevante para el país, sí puede ser significativo para empresas específicas. “Para algunas unidades empresariales peruanas, Venezuela puede seguir siendo un mercado importante, especialmente en sectores como el alambre de cobre”, señaló.