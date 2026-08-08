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Reconstruir la representación

“Si el Parlamento no asume una autocrítica profunda y una vocación real de consenso en beneficio del país, resultará imposible reconstruir el contrato de confianza que sostiene a nuestra democracia”.

    Mateo Gutiérrez
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad Científica del Sur

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La relación entre la ciudadanía y el Parlamento atraviesa un distanciamiento preocupante. La desconfianza generalizada no responde a una coyuntura pasajera, sino a una percepción sostenida de desconexión entre las prioridades del debate legislativo y las demandas reales del país. Ante este panorama, el Congreso enfrenta el reto urgente de recuperar su legitimidad institucional.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.