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La oportunidad bicameral

“La bicameralidad no garantiza mejores leyes, pero crea la oportunidad de tenerlas”.

    Fabian Leoncio Huerta Bendezu
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Congreso
    Foto: Congreso

    El Congreso 2021-2026 deja una cifra difícil de igualar: 101 leyes promulgadas por insistencia, pese a las observaciones del Ejecutivo, con un costo fiscal anual que el Consejo Fiscal estima en más de S/36 mil millones. Es casi 65 veces lo que costaron las aprobadas por esa misma vía entre el 2006 y el 2021.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.