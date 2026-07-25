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¿El problema somos nosotros?

“Nos encanta hacer lo mínimo y sentir que hicimos demasiado”.

    Valentina Arbaiza Peñaranda
    Por

    Estudiante de Psicología en la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Por qué Lima tiene una obsesión con parecer ocupada? El ejemplo más claro es cuando voy a la universidad, donde, aunque no quiera, me encuentro hasta con la gente con la que compartía clases en el nido. En cada interacción que tengo, la persona está apurada, y no porque tenga que ir a alguna clase. “Estoy full”, frasecita típica. ¿Estar cansado está de moda? “He dormido tres horas ja, ja, ja”, te lo dicen esperando que se les dé el Nobel.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.