Barcelona vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década este 12 de agosto de 2026. Sin embargo, hay una precisión decisiva antes de buscar las gafas de eclipse: desde la ciudad no se verá un eclipse solar total, sino un eclipse parcial de enorme magnitud, con cerca del 99,8% del disco solar cubierto por la Luna en su punto máximo .

La diferencia parece mínima sobre el papel, pero en astronomía cambia por completo la experiencia. El umbral entre 99,8% y 100% separa una tarde de luz extraña y menguante de la oscuridad de la totalidad, el instante en que se hace visible la corona solar. Barcelona quedará justo fuera de la estrecha franja de totalidad que atravesará otras zonas de España.

¿El eclipse solar será total en Barcelona?

No. En Barcelona el eclipse será parcial, aunque extraordinariamente profundo . La ciudad se situará dentro de la penumbra lunar —la región donde la Luna cubre solo una parte del Sol—, pero fuera de la umbra, la sombra central desde la que sí puede observarse la totalidad.

El eclipse solar total del 12 de agosto recorrerá zonas de Groenlandia, Islandia, el Atlántico, España y una pequeña porción de Portugal. En territorio español, la banda de totalidad cruzará la península de oeste a este e incluirá ciudades como León, Zaragoza, Lleida, Tarragona, València y Castelló de la Plana.

Para el observador barcelonés, la Luna ocultará prácticamente todo el Sol, pero quedará un fino arco de fotosfera visible. Ese pequeño remanente es suficiente para impedir los efectos exclusivos de un eclipse total: no aparecerá la corona solar, no se producirá una oscuridad comparable a la noche y las gafas con filtro solar deberán permanecer puestas en todo momento.

¿A qué hora se verá el eclipse en Barcelona?

El fenómeno ocurrirá al final de la tarde, cuando el Sol ya estará muy bajo sobre el horizonte oeste-noroeste. Esto añade un componente visual único, aunque también representa el principal desafío para quienes quieran seguir cada fase del eclipse desde la ciudad.

Fase del eclipse Hora local aproximada en Barcelona Qué se verá Inicio del eclipse parcial 19:35 La Luna comienza a “morder” el borde solar Máximo del eclipse 20:29 Cobertura próxima al 99,8%; el Sol estará muy bajo Puesta de Sol 20:54 El Sol se oculta con el eclipse aún en curso Fin astronómico local No será visible El horizonte interrumpe la observación

La NASA sitúa el inicio de la parcial en Barcelona a las 19:35, el máximo a las 20:29 y la puesta de Sol —antes de que termine el eclipse— a las 20:54 . Por ello, no bastará con mirar hacia cualquier punto del cielo: será esencial contar con una vista completamente despejada hacia el oeste.

Horario exacto del eclipse solar total en las principales ciudades de España

Ciudad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Duración A Coruña 20:27:37 20:28:51 1 min 14 s Oviedo 20:27:00 20:28:48 1 min 48 s Santander 20:26:51 20:27:55 1 min 04 s Bilbao 20:27:17 20:27:49 32 s Vitoria-Gasteiz 20:27:37 20:28:42 1 min 05 s Lugo 20:28:03 20:29:25 1 min 22 s León 20:28:15 20:29:59 1 min 44 s Burgos 20:28:19 20:30:04 1 min 45 s Palencia 20:29:03 20:30:45 1 min 42 s Valladolid 20:29:47 20:31:15 1 min 28 s Soria 20:29:01 20:30:42 1 min 41 s Segovia 20:31:03 20:32:01 58 s Logroño 20:28:03 20:29:24 1 min 21 s Guadalajara 20:31:15 20:32:23 1 min 08 s Cuenca 20:30:00 aprox. 20:31:25 aprox. 1 min 25 s Zaragoza 20:28:57 20:30:22 1 min 25 s Teruel 20:30:59 20:32:33 1 min 34 s Lleida 20:29:05 20:29:32 27 s Tarragona 20:29:24 20:30:23 59 s Valencia 20:32:24 20:33:24 1 min Castellón de la Plana 20:31:14 20:32:48 1 min 34 s Palma de Mallorca 20:31:00 20:32:36 1 min 36 s

¿Qué porcentaje del Sol se ocultará?

La cobertura máxima rondará el 99,8% del disco solar; algunos cálculos expresan esta condición con una magnitud de eclipse cercana a 0,997. Aunque ambos datos suelen usarse de forma parecida en titulares, no describen exactamente lo mismo.

La cobertura expresa la porción aparente del área solar tapada por la Luna, mientras que la magnitud mide la fracción del diámetro solar ocultado. En la práctica, el mensaje para el público es claro: Barcelona contemplará un Sol reducido a una finísima hoz luminosa, pero no llegará a desaparecer por completo. La NASA redondea la cobertura máxima de Barcelona al 99%.

Es importante no subestimar ese 0,2% restante. La fotosfera solar es tan brillante que un mínimo segmento expuesto mantiene una luminosidad intensa y peligrosa para la vista. La totalidad no admite aproximaciones: o se entra en la umbra lunar o no se entra.

Dónde mirar el eclipse solar en Barcelona y cómo prepararse

El primer requisito es encontrar un punto elevado o abierto con horizonte oeste-noroeste libre de edificios, árboles, montañas y bruma. En una ciudad con relieves, azoteas y densidad urbana como Barcelona, la posición baja del Sol puede hacer que el eclipse desaparezca detrás de un obstáculo antes de alcanzar su fase más impactante.

Llega con anticipación, verifica la ruta del atardecer desde el lugar elegido y evita improvisar durante el máximo. Un mirador, una zona costera sin construcciones que bloqueen la visión o un punto alto con panorama occidental pueden marcar la diferencia entre ver un eclipse memorable y perderlo en los últimos minutos.

Nunca mires el Sol sin filtro certificado

Durante todo el eclipse visible en Barcelona es obligatorio utilizar gafas de eclipse homologadas conforme a la norma ISO 12312-2 o un visor solar certificado. Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, filtros caseros y pantallas de móvil no protegen frente a la radiación solar.

Tampoco se debe mirar al Sol con telescopios, binoculares o cámaras si estos equipos no tienen un filtro solar específico colocado delante del objetivo. La NASA advierte que los dispositivos ópticos concentran la radiación y pueden causar lesiones oculares graves incluso si se usan gafas de eclipse.

Barcelona no tendrá totalidad, pero sí un atardecer astronómico excepcional. Preparar el lugar, conocer el horario y proteger la vista permitirá disfrutar cada segundo de un eclipse parcial que rozará lo extraordinario.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)