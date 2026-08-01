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El peligro silencioso que amenaza la salud

“La resistencia antimicrobiana no es un problema lejano. Cada antibiótico mal usado es una oportunidad para que las bacterias se vuelvan más fuertes”.

    Isabel Torres García
    Por

    Estudiante de Farmacia y Bioquímica en la UPCH

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En Perú, el personal de salud por habitante es menor a cualquier país de la OCDE y varios países de América Latina. (Imagen: Andina)
    En Perú, el personal de salud por habitante es menor a cualquier país de la OCDE y varios países de América Latina. (Imagen: Andina)

    La resistencia antimicrobiana ocurre cuando las bacterias dejan de responder a los antibióticos, lo que provoca que infecciones antes simples se vuelvan difíciles de tratar. En el Perú, este problema avanza impulsado por la automedicación, la compra de antibióticos sin receta y la errónea creencia de que estos sirven para todo, incluso para gripes y resfríos virales. A ello se suma el incumplimiento del tratamiento, como interrumpirlo antes de tiempo o tomar dosis incorrectas, lo que favorece la supervivencia de bacterias cada vez más resistentes (Ministerio de Salud, 2024a).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.