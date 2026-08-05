Los microplásticos ya no solo están presentes en el aire, el agua y los alimentos. Nuevas investigaciones también detectaron estas diminutas partículas en la sangre, las arterias y diversos órganos del cuerpo humano, un hallazgo que genera preocupación entre los especialistas por sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular.

Diversos estudios clínicos señalan que estas partículas, que miden menos de cinco milímetros y en muchos casos son mucho más pequeñas, pueden desplazarse por el torrente sanguíneo y acumularse en tejidos importantes, como el cerebro, el sistema digestivo y el sistema reproductor de hombres y mujeres.

¿Cómo llegan los microplásticos al organismo?

En entrevista con Univision, el cardiólogo Francisco López explicó que la exposición a estas partículas es prácticamente constante debido a que ya forman parte del entorno y de muchos productos de consumo diario.

“Siempre estamos consumiendo microplásticos constantemente, todos los días, en todos los alimentos que nos llegan a nuestra mesa, empezando por las botellas de agua y de cualquier otro alimento, porque ya están en todas partes”, advirtió el especialista.

“Se convirtieron en como un polvo; no son de 5 mm, son de micras, nanómetros. La más chica que hemos encontrado en las muestras de sangre y de placa de colesterol es de 7 micras”, agregó.

El cardiólogo Francisco López explicó que estas partículas pueden provocar inflamación y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. (Foto: N+ Univision / Facebook)

¿Por qué preocupan estas partículas?

El especialista explicó que su tamaño extremadamente pequeño les permite atravesar barreras naturales del organismo y permanecer en diferentes tejidos.

“Es tan chiquitito que tiene la capacidad de pasar de la barrera del intestino, pasar a la sangre y, en algunos casos, dependiendo del tamaño, irse a depositar directamente dentro de la célula. O también que el mismo sistema inmune del cuerpo se lo coma y se quede atorado o depositado en la grasa, en el colesterol que está pegado en las arterias”, continuó.

“Eso causa inflamación, porque obviamente es algo que no pertenece a nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo, el sistema, trata de comérselo, de destruirlo, y no puede porque es un plástico, y eso causa inflamación. Y es por eso que causa problemas: es un disruptor hormonal y puede causar daño a nivel de las arterias y causar ACV, accidentes vasculares, infartos, todo ese tipo de problemática”, añadió.

¿Es posible evitar los microplásticos?

Aunque la presencia de estas partículas es cada vez más amplia, el cardiólogo reconoció que eliminarlas por completo de la vida cotidiana no es posible.

“No se puede hacer nada en este momento, porque están en todas partes”, explicó; sin embargo, señaló que sí existen algunas acciones que pueden ayudar a disminuir parte de la exposición diaria, especialmente en el consumo de agua.

López indicó que una gran parte de los microplásticos que llegan al organismo provienen de las botellas plásticas de un solo uso, especialmente cuando el material se expone al calor.

Aunque es imposible evitar por completo la exposición, el especialista recomendó reducir el consumo de agua en botellas de plástico desechables. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“70 por ciento viene de las botellas de agua que compramos comúnmente en cualquier tienda. Ese tipo de plástico, al calentarse, libera esas partículas en el agua y uno se las toma, y eso va al torrente sanguíneo”, explica el médico. “Evitemos ese tipo de botellas, digamos, sería la principal parte. Pero después va a venir en todos los alimentos porque ya son tan chicos que es un contaminante que está en todas partes”.

Para reducir la exposición diaria a estas partículas, el especialista destacó la importancia de utilizar botellas reutilizables, ya que al no estar fabricadas de plástico evitan el desprendimiento y contacto directo con estos contaminantes.

“Sí podemos cambiar la forma como consumimos el agua, por ejemplo. 70% de esa contaminación la llevamos a través del agua. Es por eso que se recomienda comprar botellas reutilizables, ya sea de algún tipo de metal, de aluminio o que sean reutilizables, que no sean de plástico”, indicó.

Los estudios continúan

Aunque los investigadores siguen analizando el impacto de los microplásticos en el organismo, los hallazgos recientes refuerzan la preocupación por la presencia de estas partículas en la sangre y las arterias.

Mientras la evidencia científica avanza, los especialistas recomiendan reducir la exposición cuando sea posible y optar por alternativas reutilizables para disminuir el contacto con plásticos de un solo uso.