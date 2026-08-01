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La estabilidad también es una obra

“Esa reflexión representa muy bien al Perú. Un país de empresarios, emprendedores y trabajadores que, a pesar del panorama al que se enfrentan, no se rinden y siempre buscan la forma de seguir creciendo”.

    Oscar Sebastian Valcarcel Liza
    Por

    Estudiante de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Aunque debería ser algo intrínseco y hasta suene increíble tener que pedirlo, lo principal que deberíamos exigirle al nuevo gobierno es estabilidad.

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