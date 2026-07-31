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El pedido de facultades

“Fuera de estas y otras propuestas puntuales, el pedido es tan amplio que no se sabe realmente qué es lo que busca el Gobierno”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Decíamos la semana pasada que no hay ninguna emergencia económica que justifique un pedido de delegación de facultades legislativas en la materia. El Gobierno, al parecer, va a pedirlas de cualquier manera. El proyecto de ley que ha circulado en las redes contiene cinco secciones sobre temas como formalización, empleo, desregulación, producción y tributación; cinco secciones que suman 38 incisos, cada uno con tres, cuatro, cinco objetivos o más; unas 200 reformas en total. Es difícil pensar que tantas cosas estén tan mal en una economía que ha crecido 300%, en términos reales, en los últimos 30 años.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.