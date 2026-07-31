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Los 575 decisivos

“El reto no es solo designar autoridades, sino conformar equipos capaces de gobernar”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga y especialista en alta dirección del Estado. Directora del Canal 12 Ángulos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar
    Ilustración: Victor Aguilar

    Un Gabinete no gobierna un país. El mensaje presidencial y el nuevo Gabinete revelan tres desafíos: reconocer y fortalecer la cúspide que sostiene la decisión pública, reconstruir una burocracia erosionada y convertir prioridades en capacidad de gobierno.

    Conforme a los criterios de

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.