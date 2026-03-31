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El perfil del CEO en el Perú está cambiando. (Foto: iStock)
El perfil del CEO en el Perú está cambiando. (Foto: iStock)
Por Maritza Saenz

El perfil del CEO en el Perú está cambiando. En un entorno marcado por la incertidumbre y la aceleración tecnológica, las empresas buscan ejecutivos con mayor capacidad estratégica, manejo político y visión de largo plazo.

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