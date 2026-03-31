El perfil del CEO en el Perú está cambiando. En un entorno marcado por la incertidumbre y la aceleración tecnológica, las empresas buscan ejecutivos con mayor capacidad estratégica, manejo político y visión de largo plazo.

“Estamos dejando atrás perfiles enfocados en habilidades tradicionales para priorizar la astucia política, la visión estratégica y el liderazgo transformador. Hoy el reto no es solo pensar el cambio, sino ejecutarlo”, afirma Diego Cubas, CEO en Perú y presidente para Latinoamérica de Cornerstone.

Este nuevo perfil ha llevado a las empresas a sofisticar sus esquemas de compensación. Más que incrementos significativos en el salario base —que en los últimos cinco años han crecido menos de 10%—, las organizaciones han reforzado los incentivos variables de corto, mediano y largo plazo. Así, los sueldos de los gerentes generales se ubican en un rango que va desde los S/45.000 hasta los S/150.000 mensuales, dependiendo del tamaño y facturación de la empresa.

A ello se suman beneficios adicionales. Por ejemplo, el incentivo de largo plazo (LTI, por sus siglas en inglés) puede activarse entre el tercer y quinto año, y alcanzar entre 8 y 12 sueldos adicionales, mientras que algunas compañías incorporan esquemas de mediano plazo que se ejecutan en horizontes de tres años.

Con este nuevo esquema de exigencias, la búsqueda de CEO o gerentes generales se vuelve cada vez más compleja, al igual que la de otros cargos clave como el director de Recursos Humanos, el director de Tecnología, el director de Estrategia o el director de Finanzas.

En este contexto, el talento peruano de alta dirección gana protagonismo en la región. Ejecutivos locales ocupan las gerencias generales o se convierten en miembros de directorios en mercados como Centroamérica, el Caribe, México, Ecuador y Bolivia.

“El talento peruano es altamente demandado por su capacidad de adaptación, resolución de problemas y pensamiento estratégico. Está acostumbrado a operar en entornos cambiantes, lo que lo vuelve especialmente valioso”, añade Cubas.

Sectores y posiciones

Las compañías vinculadas a grupos económicos y las multilatinas son las que suelen ofrecer los paquetes más competitivos. A nivel sectorial, destacan los rubros financiero y de industrias extractivas. En esta última, la complejidad operativa y el nivel de riesgo elevan las compensaciones.

En servicios financieros, el director financiero (CFO) consolida su rol como socio estratégico del negocio, con una participación cada vez más activa en decisiones comerciales y corporativas, especialmente en análisis de datos, rentabilidad y crecimiento.

En minería, las posiciones más demandadas incluyen al gerente de Mina —con salarios mensuales que oscilan entre los S/40.000 y los S/90.000—, seguido por los gerentes de Exploraciones y de Operaciones. En este sector, además de la experiencia técnica, se valoran habilidades vinculadas a la sostenibilidad y a la gestión de relaciones con comunidades.

25 de enero del 2011. Hace 15 años. Chile vuelve a sacar gran distancia al Perú en minería.

Por su parte, el sector hidrocarburos enfrenta una mayor escasez de talento especializado, lo que obliga a las empresas a buscar profesionales en mercados como Argentina, Colombia o Venezuela, especialmente para posiciones como gerentes de Proyectos.

Alta dirección tecnológica en ascenso

La transformación digital ha elevado la relevancia de las áreas tecnológicas, en particular aquellas vinculadas a ciberseguridad y gestión de datos. En este contexto, la demanda por perfiles con conocimiento de inteligencia artificial y analítica crece a doble dígito.

“Las empresas compiten por atraer a los perfiles tecnológicos más especializados, generando una verdadera batalla por talento”, comenta Cubas.

Software en un ordenador. REMITIDA / HANDOUT por SOFTONIC Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/3/2026 / SOFTONIC

En esa línea, posiciones como el director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (CISO) han registrado incrementos salariales cercanos al 25% en los últimos cinco años y su demanda se ha vuelto transversal a todas las industrias.

En minería, la ciberseguridad cobra especial relevancia a medida que la industria incorpora tecnología para mejorar la productividad. No obstante, su desarrollo no desplaza los pilares operativos del negocio.

“Sin embargo, ello no sustituye la importancia de los fundamentos técnicos del sector: primero, la exploración, que garantiza la sostenibilidad del negocio mediante la identificación de reservas económicamente viables; segundo, el minado, orientado a operar con costos competitivos y bajo estrictos estándares de seguridad para todo el personal; y tercero, la metalurgia, enfocada en maximizar la recuperación de metales con valor comercial”, sostiene Víctor Gobitz, presidente y CEO de Quilla Resources.

En contraste, en el sector financiero, estas posiciones han ganado mayor peso estratégico. Fiorella Ferrero, vicepresidenta de Recursos Humanos de Scotiabank, señala que los roles vinculados a tecnología y ciberseguridad han incrementado su valor dentro de las organizaciones.

“La ciberseguridad ha dejado de ser vista como un soporte técnico para convertirse en un eje central del negocio, con impacto directo en la continuidad operativa, la gestión de riesgos y la protección de activos críticos […] El avance acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y las arquitecturas de datos ha incrementado la complejidad de los desafíos, haciendo que el expertise en estos campos sea cada vez más valorado y competitivo”, expresa.