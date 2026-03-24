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Resumen

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Vestidos diseñados a medida, luces que transforman espacios en escenarios irrepetibles y promesas que se sellan con un “sí, acepto” frente a cientos de invitados. Hoy, un matrimonio se concibe como una experiencia cuidadosamente diseñada, donde emoción, estética y expectativas se entrelazan en un solo día. Pero, detrás de esta celebración hay diseño, producción, logística y una amplia red de proveedores que elevan los costos a niveles que podrían superar los US$800.000.

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