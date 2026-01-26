Estas son las IA que los CEO usan para hacer más eficiente su día a día

Dicha tendencia se enmarca en un estudio de la consultora GRM, que revela que seis de cada diez personas conocen conceptos clave de IA: el 46% la emplea en proyectos específicos, el 15% la aplica de manera regular en sus procesos, y un 4%, incluso, diseña iniciativas que integran esta tecnología a nivel organizacional.

En este contexto, CEO de distintos sectores conversaron con Día1 y detallaron cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que utilizan en su día a día y cuáles se han vuelto clave en las empresas que dirigen.

- ¿Cuál es la herramienta de IA de su preferencia en el ámbito personal?

Gianfranco Ferrari (GF), CEO de Credicorp Uso ChatGPT y Gemini... Porque me ayudan a analizar temas rápidamente y a ordenar información viendo distintas perspectivas. Algo en lo que estoy muy enfocado es en mejorar mis prompts: cuando uno define bien lo que necesita, las respuestas se vuelven mucho más precisas y realmente impulsan la productividad. Además, estas herramientas permiten explorar ideas y encontrar oportunidades con mayor facilidad, lo que ayuda a mejorar procesos y tomar decisiones mejor informadas.

Norberto Ledea (NL), CEO de Holcim Perú Mi herramienta de IA preferida Es una solución que desarrollamos internamente junto con Maqer (la aceleradora de Holcim) hace aproximadamente cuatro años, llamada Make my Day. Es una herramienta creada desde el negocio y para el negocio, pensada para responder a necesidades reales de nuestra gestión comercial. La utilizo porque optimiza de manera inteligente la planificación diaria de los equipos comerciales. Además, [Make my Day] define qué clientes visitar, en qué horarios hacerlo y cuál es la mejor ruta para cada vendedor, integrándose directamente en su agenda. Al tratarse de una herramienta propia, se ha convertido en una ventaja competitiva, ya que combina conocimiento del negocio con tecnología aplicada, generando impacto directo en eficiencia, foco comercial y resultados.

Humberto Chávez (HC), CEO de Claro Perú Mi IA de preferencia... Está orientada a la herramienta que mejor se adapte al reto del momento, priorizando siempre la eficiencia, la seguridad y el valor agregado para la organización. Para resolver consultas cotidianas y mejorar la eficiencia, el uso de Copilot Chat ha resultado fundamental. Esta herramienta permite respuestas rápidas y precisas en tiempo real, optimizando el desarrollo de las labores diarias.

Sebastián Arcuri (SA), CEO de Scotiabank Perú A nivel personal... Soy suscriptor de dos herramientas: Gemini y ChatGPT. Tener dos soluciones de AI, me permite contrastar perspectivas, entender nuevas tendencias y ampliar mi mirada sobre distintos temas. Si bien ambas herramientas han evolucionado significativamente desde que salieron al mercado, cada una tiene sus puntos fuertes. Por ejemplo, veo que la estructuración de tablas comparativas en hojas de cálculo de ChatGPT es superior, mientras que, en el trabajo con imágenes, Gemini es más sólida. En lo profesional, utilizo principalmente Copilot, porque está integrada a nuestras plataformas corporativas y opera bajo los más altos estándares de seguridad. Me permite ser más eficiente en tareas como la estructuración de documentos, el análisis de información y la organización de ideas.

Juan Carlos Zevallos (JCZ), General Manager de IBM Perú Diariamente uso diferentes aplicaciones de IA conversacional Como agentes o chatbots, porque me permiten aumentar mi productividad a través conversaciones, ya sea por mensajería o por voz. Una de las ventajas que tiene este tipo de IA es que generalmente combina procesamiento del lenguaje natural con diferentes modelos de lenguaje, lo que me permite interactuar con la IA de forma sencilla. Ese tipo de IA me ayuda a transcribir reuniones, resumir documentos, crear listas de tareas y priorizarlas, resolver dudas sobre temas específicos, entre otras cosas.

Mario Rodríguez (MR), gerente general de Microsoft Perú Personalmente, soy un enamorado de la IA Tengo a Pocho, así es como se llama el agente de IA que armé con Copilot Studio, y hoy es mi herramienta preferida porque me permite automatizar tareas que normalmente toman mucho tiempo como la revisión de contenidos y la redacción. Incluso he empezado a explorar nuevos usos más allá de mi zona de conocimiento. Actualmente estoy desarrollando un nuevo agente, Pochito, enfocado en darme orientación en temas financieros y bursátiles, un campo en el que busco aprender más. También uso Copilot para tareas muy concretas del día. Uso agentes para research y búsquedas de mercado, y con Microsoft 365 Copilot puedo ponerme al día con correos al priorizar lo que es realmente relevante.

- ¿Qué herramienta de IA es la más utilizada en la organización que lidera?

Credicorp En Credicorp llevamos casi una década trabajando con inteligencia artificial. Entre las herramientas más usadas están GenIA Credicorp, que centraliza información y reduce a la mitad el tiempo que antes tomaban los equipos para buscar datos, y Copilot M365, que impulsa la productividad al facilitar la creación de documentos, resúmenes y otros procesos clave, incluido el desarrollo de software. Hoy más de 27.000 colaboradores ya cuentan con alguna herramienta de IA, pero nuestro objetivo es que, este 2026, los 45.000 colaboradores la integren diariamente y que, para 2027, todos nuestros clientes puedan acceder a asesoría personalizada basada en estas tecnologías.

Holcim Perú Contamos con varias aplicaciones de IA Según las áreas de negocio. Un ejemplo concreto es nuestra plataforma desarrollada internamente M-Predict, que forma parte de nuestro programa global Plants of Tomorrow. Nos permite anticipar fallas en equipos críticos antes de que ocurran. A partir del análisis avanzado de datos provenientes de sensores como vibración o temperatura, la inteligencia artificial identifica patrones anómalos y genera alertas tempranas para los equipos de planta. Este enfoque nos permite pasar de un mantenimiento reactivo a uno predictivo, reduciendo paradas no planificadas, mejorando la confiabilidad de los activos y fortaleciendo la seguridad y eficiencia de nuestras operaciones.



Claro Perú La herramienta de inteligencia artificial más usada actualmente Es Copilot Chat. Su función principal es asistir a los colaboradores en las consultas y tareas cotidianas, resolviendo dudas de forma inmediata y mejorando la eficiencia operativa en todas las áreas. Aunque para desafíos más complejos, donde se requiere mayor personalización o integración de procesos, utilizamos Copilot Studio, que nos brinda la capacidad de desarrollar soluciones a medida, adaptadas a las necesidades particulares de cada área de negocio. Por otro lado, cuando necesitamos analizar y transcribir grandes volúmenes de audio de nuestros ‘call center’, hacemos uso de herramientas como Llama, Azure IA y Whisper IA, las cuales nos permiten automatizar tareas, obtener insights valiosos y mejorar la experiencia del cliente.

Scotiabank Perú A nivel de empresa La herramienta de inteligencia artificial homologada para todos los colaboradores es Copilot, la cual está integrado de forma transversal en nuestros procesos internos. Su foco principal es apoyar a nuestros equipos a trabajar de manera más ágil, productiva y colaborativa, optimizando tareas del día a día y acelerando el aprendizaje continuo. La adopción de Copilot es parte de una estrategia más amplia de transformación, donde la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino una palanca para desarrollar capacidades, reforzar una cultura de innovación responsable y mejorar la eficiencia en distintas áreas del banco, siempre con las personas al centro. Para lograr este objetivo, también hemos creado una nueva posición de Chief AI Officer, quien está a cargo de implementar toda la estrategia de IA en el Perú.

IBM Perú Trabajamos con diferentes modelos de lenguaje Especialmente los de código abierto como IBM Granite. Con eso en mente, a inicios del 2024, lanzamos internamente una plataforma impulsada por IA para aprovechar nuestra propiedad intelectual en áreas como estrategia, diseño de experiencias, tecnología y operaciones, con el objetivo de acelerar la creación de valor para nuestros clientes. Esta semana pusimos a disposición del mercado la evolución de esa herramienta, se llama IBM Enterprise Advantage. En otras palabras, IBM le está dando acceso a las organizaciones al mismo enfoque y capacidades comprobadas para que puedan construir sus propias plataformas, navegar el mercado complejo de IA e impulsar su valor empresarial.