El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) habilitó el censo en línea 2025 para todas las personas que no lograron ser empadronadas durante la primera fase del proceso nacional. A través de una plataforma digital, los ciudadanos pueden completar su ficha desde cualquier equipo con acceso a internet, garantizando que nadie quede fuera del registro oficial.

Esta alternativa virtual se suma al trabajo que continúan realizando los censistas en campo, especialmente en zonas donde aún no se ha logrado una cobertura total. La participación es clave para actualizar los datos del país y orientar futuras políticas públicas. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR EL CENSO EN LÍNEA Y POR QUÉ SE HABILITÓ ESTA OPCIÓN?

El INEI habilitó el censo virtual para todas las personas que no estuvieron presentes durante la primera visita de los empadronadores. Esta herramienta busca asegurar que la cobertura sea total y que ningún hogar quede fuera del registro nacional, complementando así la labor presencial que continúa en distintas regiones del país.

¿CÓMO SE ACCEDE AL FORMULARIO Y QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN?

El proceso se realiza ingresando al portal oficial del censo, donde cada usuario puede generar un código personal que le permitirá completar su ficha digital. Solo se requiere un dispositivo con acceso a internet para iniciar el registro y responder todas las preguntas del cuestionario.

Foto: Freepik

¿QUÉ INFORMACIÓN SOLICITA EL CENSO EN LÍNEA Y HASTA CUÁNDO SE PUEDE COMPLETAR?

El formulario incluye 67 preguntas, divididas en tres grandes bloques, las cuales están relacionadas con la vivienda, la educación, el empleo, los idiomas que se hablan en el hogar y otros datos esenciales para la estadística nacional. La información que se solicitará es la siguiente:

Vivienda: tipo y estado de construcción, materiales de paredes, techos y pisos, cantidad de habitaciones, acceso a luz, agua potable y desagüe, métodos de eliminación de residuos, abastecimiento de agua y presencia de electrodomésticos, vehículos y otros bienes.

tipo y estado de construcción, materiales de paredes, techos y pisos, cantidad de habitaciones, acceso a luz, agua potable y desagüe, métodos de eliminación de residuos, abastecimiento de agua y presencia de electrodomésticos, vehículos y otros bienes. Hogar: número de personas que viven en el hogar, parentescos, ausencias temporales por trabajo, estudio o enfermedad.

número de personas que viven en el hogar, parentescos, ausencias temporales por trabajo, estudio o enfermedad. Individual: datos personales como nombre, sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento y antecedentes de residencia; nivel educativo, alfabetización, asistencia escolar, uso de internet y dispositivos tecnológicos; información económica y laboral (ocupación, tipo de actividad, condición de empleo, búsqueda de trabajo); datos de salud (tipo de seguro, centro médico habitual, en el caso de mujeres número de hijos nacidos vivos y edad al primer parto) y registro de discapacidades con su tipo y grado.

La plataforma estará disponible durante todo noviembre, permitiendo que cada persona participe en el momento del día que mejor se ajuste a su rutina.

¿QUÉ MEDIDAS EXISTEN PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LOS DATOS?

El sistema digital cuenta con mecanismos de verificación que permiten asegurar que la información enviada sea correcta, mientras los equipos presenciales continúan con el registro en áreas donde aún falta visitar viviendas, según informa la plataforma Jornada.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARTICIPAR EN EL CENSO 2025?

La directora del INEI en Ayacucho, Jayne Guillen Vilca, recuerda que el censo es un deber ciudadano y una herramienta esencial para actualizar las estadísticas del país. Los datos recabados servirán para diseñar decisiones y políticas públicas que impactarán en los próximos años.