Un grupo de vecinos en Villa María del Triunfo prendió fuego a la choza de un hombre acusado de haber abusado sexualmente de sus dos perritas. El sujeto, identificado como Alejandro Castillo de la Cruz, fue denunciado luego de que circularan en redes sociales imágenes que lo mostraban presuntamente cometiendo la agresión.

Según informó el noticiero 24 Horas, aunque el hombre fue conducido inicialmente a la comisaría del distrito, quedó en libertad al poco tiempo por falta de pruebas. Esta decisión generó indignación entre los pobladores, quienes, al no encontrarlo en su vivienda, decidieron incendiar la precaria estructura como acto de protesta.

Las mascotas, una de ellas llamada Maggie, fueron trasladadas a un hogar temporal para su recuperación. De acuerdo con la información difundida, se les realizaron exámenes médico-legales que confirmarían indicios de abuso.

En la zona, los vecinos organizaron una manifestación para exigir justicia y una investigación a fondo del caso. “No puede quedar impune”, expresaron varios ciudadanos, al tiempo que reclamaron una respuesta más firme de las autoridades frente a este tipo de delitos.

Actualmente, Castillo de la Cruz se encuentra como no habido.

¿Cómo denunciar el maltrato animal?

Si presencias actos de violencia, abandono o negligencia contra una mascota, puedes reportarlo ante la Policía Nacional del Perú llamando a la Línea 1818 o acudiendo directamente a la comisaría más cercana.