El último 1 de agosto un total de 57 contenedores cayeron al mar desde un buque taiwanés, cuando la embarcación se encontraba a la espera de ingresar al Puerto del Callao. En el transcurso de los días, algunos de estos containers fueron saqueados por pescadores de Ancón y Ventanilla, quienes arriesgaron su seguridad para conseguir la valiosa mercadería que iban desde modestos productos hasta electrodomésticos.
Ante la situación, el el capitán Amílcar Velásquez, Capitán de Puerto del Callao, de la Marina de Guerra del Perú, brindó más detalles sobre la situación actual del cargamento que cayó al océano.
Él explicó que fueron cinco contenedores los que resultaron varados: tres en la playa de Ancón, otro en Chancay y el último en una playa del distrito de Ventanilla.
“Tenemos 17 contenedores que han sido hundidos en una zona de altamar, a 100 metros de profundidad, que ya no representa un riesgo para la navegación”, dijo durante entrevista con Canal N.
Asimismo, detalló que un total de ocho contenedores están siendo trasladados a tierra por parte de la aseguradora de la empresa Evergreen, con ayuda de maquinaria pesada.
“Hay personal resguardando, a fin de evitar estos saqueos de los contenedores porque es un riesgo para las personas, ya que se pueden caer dentro y el contenedor se puede hundir. Nuestra principal función es resguardar la seguridad de la vida de las personas y que no se acerquen”, señaló sobre ello.
Dijo que este grupo sería retirado entre el 7 y 8 de agosto y ya no se verían contenedores flotando en el mar. Asimismo, señaló que se presume que los 20 faltantes se hundieron en el mar el mismo día de la caída.
Sobre el hecho de que algunos grupos de pescadores se llevaran la mercadería que guardaban los contenedores caídos dijo que es falso que al caer en el mar ya no tienen dueños.
“Estos contenedores tienen dueños, son del seguro de de la empresa Evergreen. Esto está tipificado como robo agravado y apropiación ilícita. No es que cae en altamar y no tiene dueño”, señaló el capitán.
El buque carguero aún permanece en la bahía debido a que había un grupo de contenedores que no estaban asegurados. Mañana ingresará al puerto, dejar la carga y continuar su navegación a otros países.
