El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se pronunció luego de que se difundiera un video en redes sociales donde un ciudadano graba e increpa a una censista mientras cumplía con su labor de empadronamiento.

El jefe del INEI, Gaspar Morán, rechazó el hecho y afirmó que “desde el INEI rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, hostilidad o desprecio hacia nuestro personal que cumple una labor de servicio al país”.

Personal del Censo 2025 realizando su labor en las calles, verificando cada detalle de los hogares y familias. (Foto: GEC)

El incidente se viralizó a través de TikTok. En la grabación, el hombre expresa su rechazo al Gobierno y su desconfianza en brindar datos personales, lo que genera un ambiente de tensión durante la entrevista con la joven censista.

“Esas expresiones de intolerancia son inaceptables. Detrás de cada censista hay una persona comprometida con el Perú, que recorre calles, comunidades y hogares para recoger información vital para el desarrollo nacional”, añadió Morán.

Asimismo, el titular del INEI señaló que “toda la información que recogen es confidencial y está protegida por el secreto estadístico”. También expresó el respaldo institucional: “Nuestros censistas no están solos, el INEI está con ustedes, defiende su trabajo y valora profundamente su entrega a la ciudadanía”.

Finalmente, Morán hizo un llamado directo a la población: “Recíbelos con respeto, colabora con responsabilidad, porque este censo es de todos”.

📢 Pronunciamiento del INEI ante acto de violencia contra una censista pic.twitter.com/H95xavNvdq — INEI Perú (@INEI_oficial) August 6, 2025

Más de 740 mil viviendas visitadas

En entrevista con RPP, el jefe del INEI, Gaspar Morán, informó que a tres días del inicio del Censo 2025 ya se han visitado 741 mil viviendas a nivel nacional. De ese total, 345 mil ya fueron censadas por completo, mientras que otras 205 mil se encuentran en proceso.

Agregó que el 18% de los inmuebles estaban desocupados, por lo que será necesaria una segunda verificación. Además, precisó que cerca de 54 mil viviendas presentan entrevistas incompletas por la falta de información, como el número de DNI de algún integrante del hogar.