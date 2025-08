Con motivo del feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Junín, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio de transporte público operará en horarios especiales este miércoles 6 de agosto. La medida busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la jornada de descanso.

El Metropolitano funcionará con sus servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que el Expreso 5 operará entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m.

En tanto, los corredores complementarios Azul, Rojo, Morado y Amarillo atenderán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., manteniendo sus rutas habituales

La Línea 1 del Metro de Lima brindará servicio desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., y la Línea 2 lo hará de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., en su horario regular.

Además, el transporte regular operará desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda registrada en el día.

Los taxis autorizados por la ATU circularán durante las 24 horas, garantizando la movilidad continua para quienes lo requieran. La entidad exhortó a los usuarios a utilizar únicamente servicios formales para evitar riesgos durante sus traslados.

Finalmente, la ATU recomendó planificar los viajes con anticipación, especialmente si se realizarán en las primeras horas del día o cerca de la medianoche, ya que la frecuencia del servicio puede variar según la demanda.

Para mantenerse informados sobre posibles cambios operativos, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales de la entidad.