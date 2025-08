Desde el lunes 4 de agosto de 2025, los pasajeros de la línea de colectivos “Urbanito” en San Juan de Lurigancho deben pagar S/ 1.50 por pasaje, luego de que la empresa anunciara un aumento en la tarifa para enfrentar la creciente amenaza de extorsionadores que operan en la capital.

El incremento fue comunicado a través de un aviso colocado detrás del asiento del conductor, firmado por la Asociación de Transportistas de Juan Pablo II. En el mensaje se indica que la decisión responde a la situación crítica que viven los choferes, quienes —según denuncian— son obligados a pagar cuotas periódicas a bandas criminales para poder seguir trabajando sin sufrir represalias.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Nos están obligando a pagar por nuestras vidas”, comentó uno de los conductores que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias. “Si no pagamos, nos amenazan o nos atacan. No nos queda otra que subir el pasaje”, dijo en diálogo con América Noticias.

Aviso que alerta sobre el incremento de pasajes. Foto: América Noticias

La noticia ha generado malestar entre los usuarios frecuentes del servicio. Algunos consideran injusto que el costo de la inseguridad recaiga sobre los pasajeros, mientras otros se solidarizan con los transportistas y su difícil situación. “No es justo, pero también entiendo que los choferes tienen miedo. No deberían vivir así”, expresó una usuaria.

Este caso no es aislado. Hace unas semanas, la Línea B —que opera entre Los Olivos y el Cercado de Lima— también elevó su tarifa, citando el mismo motivo: la presión de las bandas extorsionadoras. En diversas zonas de Lima, este fenómeno se ha vuelto cada vez más frecuente, afectando tanto al transporte formal como al informal.

Transportistas de otras líneas de Lima Norte también han manifestado su preocupación, alertando que si no se toman medidas urgentes, más empresas podrían verse obligadas a aplicar incrementos similares.