Incendio se registra en vivero de Los Olivos y dificulta tránsito por la Panamericana Norte. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Incendio se registra en vivero de Los Olivos y dificulta tránsito por la Panamericana Norte. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Por Redacción EC

Un incendio de regular magnitud se registra este martes en un predio ubicado en la Panamericana Norte, a la altura del cruce con la avenida Trapiche, en el distrito de Los Olivos. El siniestro generó una intensa humareda que afectó la visibilidad de los conductores y movilizó a varias unidades de los bomberos voluntarios, agentes de la Policía de Tránsito y personal de Serenazgo.

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