Un incendio de regular magnitud se registra este martes en un predio ubicado en la Panamericana Norte, a la altura del cruce con la avenida Trapiche, en el distrito de Los Olivos. El siniestro generó una intensa humareda que afectó la visibilidad de los conductores y movilizó a varias unidades de los bomberos voluntarios, agentes de la Policía de Tránsito y personal de Serenazgo.

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De acuerdo con los registros oficiales de atención, la emergencia comenzó a reportarse a las 6:14 p.m. El evento fue registrado inicialmente por la central de emergencias como un incendio de tipo forestal.

Incendio en terreno de Los Olivos amenaza predios colindantes y dificulta visibilidad en la Panamericana Norte. (Foto: Captura / Latina Noticias)

El fuego se originó en un terreno que anteriormente funcionaba como vivero. En el lugar había acumulación de maleza seca, plantas ornamentales y desechos de madera, materiales que favorecieron la propagación de las llamas.

La rápida expansión del fuego generó preocupación debido a la proximidad de comercios y viviendas ubicados en los alrededores del predio.

Humareda afectó tránsito en la Panamericana Norte

El humo generado por el incendio se desplazó rápidamente hacia el sentido norte-sur de la autopista Panamericana Norte, obstaculizando la visibilidad de los transportistas que circulaban por esta vía.

Ante esta situación, agentes de la Policía de Tránsito y miembros del Serenazgo se desplegaron en el sector para mitigar la congestión y resguardar la seguridad de los usuarios.

Los vehículos particulares, unidades de transporte público y camiones de carga pesada continuaron su recorrido por la zona a velocidad reducida debido a la presencia de humo.

La humareda también alcanzó diversos establecimientos ubicados en los alrededores del predio. Entre los inmuebles afectados por el humo se encuentran hospedajes y viviendas residenciales situadas en las inmediaciones.

La presencia de restos de madera, plantas secas y otros materiales inflamables en el antiguo vivero propició una rápida combustión y permitió que el incendio cobrara fuerza mientras los residentes observaban la emergencia.

Varias unidades de bomberos acudieron al lugar para atender el siniestro, mientras la Policía de Tránsito y el Serenazgo apoyaron en el control del desplazamiento vehicular en este tramo de la Panamericana Norte.

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Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.