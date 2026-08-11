Un incendio de regular magnitud se registra este martes en un predio ubicado en la Panamericana Norte, a la altura del cruce con la avenida Trapiche, en el distrito de Los Olivos. El siniestro generó una intensa humareda que afectó la visibilidad de los conductores y movilizó a varias unidades de los bomberos voluntarios, agentes de la Policía de Tránsito y personal de Serenazgo.
Un incendio de regular magnitud se registra este martes en un predio ubicado en la Panamericana Norte, a la altura del cruce con la avenida Trapiche, en el distrito de Los Olivos. El siniestro generó una intensa humareda que afectó la visibilidad de los conductores y movilizó a varias unidades de los bomberos voluntarios, agentes de la Policía de Tránsito y personal de Serenazgo.
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De acuerdo con los registros oficiales de atención, la emergencia comenzó a reportarse a las 6:14 p.m. El evento fue registrado inicialmente por la central de emergencias como un incendio de tipo forestal.
El fuego se originó en un terreno que anteriormente funcionaba como vivero. En el lugar había acumulación de maleza seca, plantas ornamentales y desechos de madera, materiales que favorecieron la propagación de las llamas.
La rápida expansión del fuego generó preocupación debido a la proximidad de comercios y viviendas ubicados en los alrededores del predio.
Humareda afectó tránsito en la Panamericana Norte
El humo generado por el incendio se desplazó rápidamente hacia el sentido norte-sur de la autopista Panamericana Norte, obstaculizando la visibilidad de los transportistas que circulaban por esta vía.
Ante esta situación, agentes de la Policía de Tránsito y miembros del Serenazgo se desplegaron en el sector para mitigar la congestión y resguardar la seguridad de los usuarios.
Los vehículos particulares, unidades de transporte público y camiones de carga pesada continuaron su recorrido por la zona a velocidad reducida debido a la presencia de humo.
La humareda también alcanzó diversos establecimientos ubicados en los alrededores del predio. Entre los inmuebles afectados por el humo se encuentran hospedajes y viviendas residenciales situadas en las inmediaciones.
La presencia de restos de madera, plantas secas y otros materiales inflamables en el antiguo vivero propició una rápida combustión y permitió que el incendio cobrara fuerza mientras los residentes observaban la emergencia.
Varias unidades de bomberos acudieron al lugar para atender el siniestro, mientras la Policía de Tránsito y el Serenazgo apoyaron en el control del desplazamiento vehicular en este tramo de la Panamericana Norte.
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Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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