El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) presentó oficialmente la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026-2036, un documento que propone incorporar criterios técnicos y evidencia en la toma de decisiones del Estado, con énfasis en la planificación y prevención.

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La propuesta plantea priorizar medidas frente a riesgos como el Fenómeno El Niño y los sismos, además de abordar el destrabe de obras paralizadas y promover una conducción ética de la gestión pública.

Durante la presentación, el decano del CIP Lima, ingeniero CIP Edwin Chavarri, señaló que el objetivo es contribuir con el Gobierno para que las decisiones y medidas que adopte estén sustentadas técnicamente y respondan a las necesidades del país.

La Hoja de Ruta fue elaborada a partir del trabajo desarrollado durante la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 y la I Convención Nacional de Ingeniería - CONI Perú 2026. Ambas actividades reunieron a más de 200 especialistas en 35 conferencias magistrales, 35 mesas técnicas y cuatro foros nacionales, además de acumular más de 100 horas de análisis y elaboración de propuestas.

El documento plantea una agenda técnica para los próximos diez años y articula nueve ejes estratégicos: gobernabilidad, planificación territorial, desarrollo productivo, gestión del riesgo, sostenibilidad, infraestructura, seguridad energética, talento profesional y transformación digital e inteligencia artificial.

Su implementación está proyectada en tres fases hasta el 2036. La primera contempla medidas específicas para los primeros 100 días de gobierno.

Asimismo, la propuesta plantea que el Estado incorpore el análisis técnico de la ingeniería en sus decisiones estratégicas. En ese sentido, el CIP Lima puso el documento a disposición de las autoridades para su discusión, consenso y perfeccionamiento.

Durante la jornada institucional, el viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Alfredo Lozada Bonilla, anunció la disposición del sector para articular acciones con el CIP Lima a través de sus 650 ingenieros voluntarios.

Según informó, estos profesionales contribuirán a la identificación y verificación de zonas de riesgo en Lima.

Lozada destacó las propuestas relacionadas con el ordenamiento territorial, las ciudades sostenibles y la gestión del riesgo. Además, señaló que alrededor del 70% de las edificaciones del país son informales y que muchas fueron construidas sin asistencia técnica.

Al término de la presentación de la Hoja de Ruta, el viceministro Alfredo Lozada; los senadores Hugo Cahuana, Walter Gago y Juana Ticona; y los diputados Luis Quispe Candia y Jair Manrique suscribieron el Compromiso con la Ingeniería y la Gobernabilidad.

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Mediante este documento, manifestaron su voluntad de promover la incorporación del conocimiento técnico en la toma de decisiones públicas.

Con la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026-2036, el CIP Lima plantea una agenda de largo plazo que busca establecer acciones en materia de planificación, prevención, infraestructura, desarrollo productivo y transformación digital, entre otros ámbitos, con miras al 2036.