CIP Lima plantea una agenda de ingeniería para prevenir riesgos y destrabar obras hasta 2036.
CIP Lima plantea una agenda de ingeniería para prevenir riesgos y destrabar obras hasta 2036.
Por Redacción EC

El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) presentó oficialmente la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026-2036, un documento que propone incorporar criterios técnicos y evidencia en la toma de decisiones del Estado, con énfasis en la planificación y prevención.

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