El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, como parte de los Censos Nacionales 2025 en Lima, los distritos de Barranco, La Molina y Chaclacayo lideran el porcentaje de viviendas empadronadas.

De ese modo, el proceso, que se viene realizándose desde hace un mes, busca recopilar datos cruciales para la planificación de políticas públicas.

Por ello, en cifras del INEI, Barranco encabeza la lista de distritos limeños con “mayor ritmo de empadronamiento”, alcanzando el 44.3 % de sus viviendas. Le siguen La Molina con 43.1 % y Chaclacayo con 41.5 %.

Otras localidades con un avance significativo incluyen:

Breña (40.8 %)

Lince (40.5 %)

Villa El Salvador (40.5 %)

Ancón (40.3 %)

San Luis (40.3 %)

Jesús María (40.2 %)

Magdalena del Mar (40.0 %)

De otro lado, a nivel nacional, se han empadronado 4 972 037 hogares, lo que representa el 35.8 % del total proyectado de 13 902 910.

Además, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, informó que 11 distritos del país, ubicados en Amazonas, Áncash, Junín, Tacna y la provincia de Canta en Lima, ya han completado el 100 % de su censo.

En esa misma línea, los departamentos con mayor porcentaje de viviendas censadas son Amazonas (42.2 %), Huánuco (41.6 %) y Tumbes (39.9 %).

Censo 2025: El INEI ha implementado un Centro de Monitoreo que rastrea en tiempo real el progreso de los 30 000 empadronadores

INEI sobre monitoreo y seguridad de los censistas

En otras informaciones, El INEI ha implementado un Centro de Monitoreo que rastrea en tiempo real el progreso de los 30 000 censistas desplegados, permitiendo a las autoridades supervisar el avance del empadronamiento a nivel departamental y distrital.

A su vez, la seguridad de los empadronadores es una prioridad, aseguró la entidad, asegurando que realizaron coordinaciones con la Policía Nacional, serenazgo y gobiernos locales y regionales para garantizar su protección.

Finalmente, el INEI reiteró que el proceso se desarrolla con normalidad y recordaron a la población que el informante calificado debe ser mayor de 18 años y residir habitualmente en la vivienda. “Se solicitará el DNI de cada miembro del hogar para el registro oficial de datos”, añadieron.