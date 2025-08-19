Censo Nacional 2025 | Dudas y polémica por pregunta sobre autoidentificación de grupo étnico: ¿Cómo responder correctamente?

Iniciado el Censo 2025, los censistas cumplen con su labor de visitar las viviendas y recabar la información necesaria para el registro nacional. (Foto: GEC)

La pregunta referida a la identidad étnica se hizo por primera vez en el censo 2017. Un 62,2% se identificó como mestizo, 22,3% como quechua, 5,9% como blanco, 3,6% como afrodescendiente y 2,4% como aimara.

No obstante, muchos ciudadanos han revelado sus dudas y desconocimiento para responder esta pregunta, pues no saben cómo autoidentificarse étnicamente. Además, algunos otros han asegurado que no han recibido un correcta instrucción para elegir una de las opciones disponibles y que el censo en definitiva entregue la información más fiel.

Susana Matute, directora general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio Cultura, explicó a El Comercio que, desde fines del siglo pasado, la ONU ha trabajado con organizaciones indígenas y afrodescendientes en toda la región latinoamericana para la inclusión de una pregunta de autoidentificación étnica. Al respecto, recordó que el Censo Nacional de 1993 incluyó por primera vez una pregunta sobre la lengua materna.

En ese sentido, la funcionaria declaró que, al igual que en el 2017, el objetivo de la inclusión de una pregunta de identidad étnica en el Censo 2025 es permitir la visibilidad estadística en relación con la etnicidad y reconocer como se encuentran los ciudadanos que se identifican como parte de un pueblo indígena, originario, afroperuano. “En el censo de 2017 aparecieron otros grupos que reclamaban también su visibilidad estadística. Es el caso de las comunidades Tusan y Nikkei. Por eso se encuentran entre las alternativas de la décima pregunta del proceso censal”, añadió.

¿Cómo identificarnos con un grupo étnico?

Matute aseveró que nuestras costumbres, tradiciones y antepasados son los elementos que nos permiten identificarnos como parte de un grupo étnico u otro.

“La pregunta de autoidentificación étnica, y su respuesta, no tiene que ver con la apariencia ni el físico. Lo que marca nuestra identidad es lo que aprendemos, con quiénes nos relacionamos, con quiénes crecemos y, por tanto, las cosas con las que creemos, practicamos y reproducimos de generación en generación. Eso va más allá de lo geográfico y temporal, porque la cultura trasciende con cada persona”, expresó.

Susana Matute Charún es directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura desde mayo del 2025. Foto: Mincul

“Por ejemplo, yo soy una mujer negra afroperuana. Yo soy descendiente de esclavizados y me reconozco en la cultura de mis ancestros de un país que no conozco. Sin embargo, su cultura sigue viviendo en mí y pretendo que viva en mi descendencia también” mencionó Matute sobre los antepasados como elemento de identificación étnica.

“El pueblo shipibo-konibo tiene una importante presencia en Lima. Ellos todos los días practican el arte kené, que es el sistema de diseño de su pueblo y representa una cosmovisión, sabiduría y espiritualidad. Esto pervive más allá de un territorio”, sostuvo acerca de las tradiciones y costumbres como elemento de autoidentificación.

¿Para qué servirá la pregunta de identificación étnica?

Gaspar Morán, jefe del INEI, declaró a El Comercio que el proceso actual representa el cuarto censo de comunidades indígenas a nivel nacional. El funcionario explicó que la pregunta de identificación étnica es importante porque permite al Estado recoger información para visibilizar la diversidad étnica y cultural del país.

Gaspar Morán es jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática desde el 2024. (Foto: César Bueno / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

“El objetivo del cuarto Censo de Comunidades Indígenas es recopilar y analizar información precisa y actualizada sobre las características demográficas, sociales, económicas, culturales y territoriales de las comunidades indígenas en Perú. Esto facilita el diseño e implementación de políticas públicas efectivas y equitativas para cerrar brechas sociales y económicas que enfrentan los pueblos indígenas y afroperuanos, garantizando el acceso a servicios básicos como salud, educación y justicia, adaptados a sus necesidades y costumbres . Así promovemos la mejora de sus condiciones de vida y el respeto por su diversidad cultural y derechos fundamentales”, afirmó.

Número de comunidades nativas y campesinas por departamento. Fuente: INEI

Representantes invitan al reconocimiento de las identidades originarias

Teresita Antazú, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y lideresa amazónica de la etnia yanesha, considera que el Censo 2025 es una oportunidad para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del Perú.

“Yo siempre abrazo mi identidad, y eso es lo que tenemos que hacer todos los pueblos indígenas: no avergonzarnos de nuestra lengua, vestimenta ni costumbres. Los pueblos indígenas existimos desde antes de que el Perú existiera como país”, destaca.

Teresita Antazú fue la primera cornesha, la máxima autoridad mujer en la Unión de Nacionalidades Asháninkas-Yanesha. Foto: COP 27.

Antazú reclama igualdad de derechos y representación, especialmente para las mujeres indígenas. Por ello, enfatiza en que la información del Censo 2025 será esencial para el reconocimiento de los derechos de la población indígena. En ese sentido, solicita que esta información permita el diseño de políticas públicas diferenciadas y la asignación de recursos destinados a su implementación.

Yeymy Mamani, comunicadora originaria del distrito de Macarí (Puno), resaltó que la autoidentificación en el proceso censal no se trata solo de responder preguntas.

“Se trata de autorreconocernos, de autoidentificarnos, de decir ‘Aquí estamos’. Aunque vivamos en la ciudad, seguimos siendo originarios. Cuando nos reconocemos, hacemos posible que existan políticas públicas en cuanto a salud, educación, acceso a la justicia, etcétera, para los pueblos originarios. Yo me considero quechua", manifestó. “Si el Estado no nos cuenta, no existiremos para sus decisiones. Por eso, este censo es la oportunidad para hacernos visibles”, agregó.

¿Cómo identificar a los censistas?

El personal censal está debidamente identificado con chaleco y gorro morado, fotocheck con código QR y credencial del INEI, cuya autenticidad puede ser verificada en su página web oficial.

Reconócelos al instante: chaleco y gorro morado

El uniforme oficial de los censistas incluye chaleco y gorro morados, además de un morral gris. Estos elementos son obligatorios. Si alguien se presenta sin alguno de ellos, no les abras la puerta de tu vivienda.

Escanea el QR del censista

Todos los empadronadores llevarán un fotocheck con un código QR único. Solo necesitas tu celular para escanearlo y validar de inmediato su identidad. Un sistema rápido, simple y confiable para tu tranquilidad.

¿Tienes dudas? Verifica con el carné del INEI

Antes de responder, revisa la credencial oficial del censista. Allí verás su nombre, DNI y fotografía. Si algo no te convence, ingresa a la página web del INEI y accede a la opción “Identificar a un encuestador” para confirmar los datos ingresando su nombre o número de documento. Ingresa a este link.