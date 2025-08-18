Un grupo de vecinos de la vía Pasamayito, que une los distritos de Comas con San Juan de Lurigancho, exigen a la municipalidad la colocación de semáforos y rompemuelles tras el último accidente ocurrido el pasado viernes 15 de agosto, en el cual un camión distribuidor de gas se despistó y dejó como saldo tres muertos.

Con pancartas ‘Collique vive duelo’, ‘Somos una potencia mundial en muertes’, entre otras, hombres, mujeres y niños reclaman a las autoridades mayor control para evitar más desgracias en la tristemente llamada ‘curva de la muerte’.

“No hay señalización del rompemuelle, ahora todos los carros pasan por nuestras casas. Sino era por la escalera, esa casa de tres pisos se caía. El balón ha entrado disparado al restaurante, ha reventado mesas, ha reventado la pierna a una niña”, sostuvo una mujer indignada a América Noticias.

El matinal indicó que antes de ser inaugurada la vía Pasamayito, la Contraloría realizó una serie de observaciones, pero la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dijo que estas ya habían sido subsanadas.

En el lugar no existen señalizaciones para límites de velocidad ni rompemuelles del mismo color de la pista, haciendo que los vehículos como mototaxis, autos particulares, minivan y camiones, bajen realizando maniobras temerarias.

¿Qué distritos une la vía Pasamayito?

La obra de gran impacto une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho (SJL). Podrán circular quienes viven en Comas, Carabayllo, Puente Piedra y quieran ir a San Juan de Lurigancho, evitando la congestión de la Panamericana Norte o la Av. Túpac Amaru.

Cabe mencionar que transitar por estas vías alternas toma casi 3 horas. En Lima norte, el ‘Pasamayito’ empieza en la sexta zona de Collique (calle Julio César Tello, en la parte alta).

¿Cómo llamar a emergencias?

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.