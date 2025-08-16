El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Rodolfo Arteaga, conductor de un camión que transportaba balones de gas y que se despistó en la vía Pasamayito, en el distrito de Comas, dejando como saldo tres personas fallecidas.

El fiscal adjunto provincial Jorge Luis Rodríguez Loarte encabezó el levantamiento de los cuerpos de las víctimas (Jherson y Edzon Ycho y Héctor Díaz), con apoyo del personal médico legista y peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional.

Personal de emergencia y vecinos se congregan en la zona tras el accidente en Pasamayito, donde un camión cargado de balones de gas volcó generando gran preocupación. (Foto: GEC)

Según las primeras diligencias, el camión habría perdido el control en una curva, presuntamente por fallas en los frenos, impactando primero contra una mototaxi y luego volcando violentamente sobre una motocicleta en la que viajaban dos personas. El cargamento de balones de gas cayó sobre la unidad menor, ocasionando la muerte instantánea de sus ocupantes.

El chofer del camión resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital de Collique, donde permanece internado bajo custodia policial y con pronóstico reservado.

La Fiscalía dispuso que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP tome las declaraciones de familiares y testigos, recopile los protocolos de necropsia, registros de cámaras de seguridad y peritajes en la escena, así como el peritaje vehicular y diagrama secuencial del accidente, a fin de determinar responsabilidades.

Efectivos policiales y personal de fiscalización inspeccionan el lugar tras el accidente registrado en la vía Pasamayito. (Foto: GEC)

El trágico accidente, registrado en imágenes difundidas en medios locales, ha causado gran conmoción en Comas, donde vecinos advierten sobre la peligrosidad de la vía Pasamayito, utilizada como conexión rápida entre San Juan de Lurigancho y Comas.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.