El futuro Megapuerto de Corío, que se levantará en Punta Bombón (provincia de Islay), se perfila como uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Sudamérica. Con un calado natural de 28 metros y una ubicación estratégica, la obra permitirá movilizar carga desde el sur de Brasil, Bolivia, el norte de Chile, Argentina y el sur del Perú, consolidando a Arequipa como un nuevo eje logístico continental.
El gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez destacó, en diálogo con RPP, que el puerto no solo impulsará el comercio exterior, sino que también tendrá un impacto económico y social sin precedentes: 15,947 hectáreas ya han sido destinadas a un complejo multimodal con áreas logísticas, industriales y residenciales. Según Proinversión, la inversión alcanzará los 7,000 millones de dólares y generará más de 50,000 empleos directos e indirectos.
Además, el proyecto contempla una conexión ferroviaria que integrará el puerto con Mejía, Cusco y Madre de Dios (vía Brasil), así como con Juliaca y Bolivia. “Estamos hablando del Megapuerto de Sudamérica”, aseguró Sánchez, subrayando que su desarrollo se complementará con otros proyectos portuarios en el país.
Sin embargo, el camino no está exento de controversias. El 8 de agosto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó una autorización temporal por tres años a un consorcio privado, decisión que el gobernador cuestionó al denunciar “tráfico de licencias” y un conflicto de intereses en la gestión del presidente de la APN, Juan Ramón Arrisueño.
Sánchez afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya solicitó revocar este permiso y pidió que se respete el acuerdo del octavo Consejo de Estado Regional, que dispone convocar a una licitación internacional una vez concluido el estudio de demanda de carga.
