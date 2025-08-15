El presidente del Seguro Social de Salud (Essalud), Segundo Acho, respondió sobre el pago de una deuda bancaria por más de S/170 mil previos a asumir el máximo cargo en el Seguro Social.

Aseguró que la información sobre el monto y forma de cancelación es errónea y dijo que la deuda inicial fue refinanciada a S/63.000 desde enero de 2025, previa presentación de una solicitud.

“Acordé el pago en cuatro cuotas de S/15.750 cada una. Todas las cuotas fueron canceladas entre enero y marzo de 2025. El 5 de marzo recibí la constancia de no adeudo emitida por la entidad financiera”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el pago de su deuda fue un “acto personal” sin intervención de terceros con intereses en Essalud y dijo que el refinanciamiento se negoció en enero, antes de que fuera considerado para la presidencia ejecutiva del Seguro Social.

“La totalidad de los pagos se cubrió exclusivamente con mis propios recursos. No he recibido ningún préstamo, adelanto ni apoyo económico de personas o empresas vinculadas con EsSalud. Este fue un esfuerzo estrictamente personal, realizado dentro del sistema bancario, de forma absolutamente demostrable y legítima”, aseveró.

En esa línea, dijo que toda la información bancaria tiene en su poder pueden ser revisada por las autoridades competente.

“Me presentaré ante cualquier instancia de control o fiscalización para aclarar cualquier duda”, acotó el titular de Essalud.

