Redacción EC
Redacción EC

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 EN VIVO - Últimas noticias

22:03

Bajo el lema "Por un país preparado", el objetivo de este segundo simulacro multipeligro es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la población en general, para responder de manera eficiente y oportuna ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. 

22:01

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 se realizará este viernes 15 de agosto, a las 3:00 p.m., según lo dio a conocer el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 

Video recomendado

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC