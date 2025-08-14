Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 EN VIVO - Últimas noticias
Video recomendado
Newsletter Buenos días
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 se realizará este viernes 15 de agosto, a las 3:00 p.m., según lo dio a conocer el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Newsletter Buenos días
Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
Contenido GEC
Bajo el lema "Por un país preparado", el objetivo de este segundo simulacro multipeligro es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la población en general, para responder de manera eficiente y oportuna ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.