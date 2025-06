El Seguro Social de Salud (Essalud) mantiene una millonaria deuda acumulada desde el periodo 2024-2025 con el Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima (COMSALUD), lo que podría generar una grave crisis en el sistema de salud pública.

Los retrasos en los pagos a proveedores de medicamentos y dispositivos médicos suman un aproximado de más de S/ 240 millones, lo que podría impactar en un desabastecimiento de medicinas que perjudicaría directamente a los asegurados.

El presidente del Gremio de Salud, Sandro Stapleton, manifestó su preocupación por las deudas acumuladas, que provocarían una crisis en la atención de tratamientos críticos, como pacientes con cáncer, VIH o hemofilia, así como cirugías programadas y de emergencia.

“Necesitamos una respuesta del presidente de Essalud. No están pagando los productos que son para cirugía, diálisis, entre otros. Tienen productos que deben de 2024 y 2025, y antes de esos años, 20 millones más”, expresó.

Señaló que el incumplimiento en los pagos no solo afecta la cadena de suministros y la confianza de los proveedores, sino que lo más grave es que incidirá directamente en los pacientes asegurados.

“Cualquier persona que trabaja en Essalud sabe que esta situación va a ocasionar un desabastecimiento de productos porque estos proveedores a los que le deben ya no participan en las licitaciones”, añadió y remarca que esta problemática también perjudica a los pacientes que esperan por meses la continuidad de sus tratamientos o la programación de una cirugía sin una explicación ni fecha concreta.

“No sabemos por qué no pagan las deudas, porque todas esas deudas ya tienen asignados presupuestos porque son de licitaciones o compras directas, que no se puede girar si no tienes presupuestos. Si no les pagan vamos a tener un problema de desabastecimiento y creo que ya está empezando”, acotó.

La respuesta de Essalud

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Essalud informó que se trata de una “problemática heredada” y que en los tres meses de gestión que lleva su actual titular, Segundo Acho, “se está cumpliendo con todas las obligaciones”.

Cabe indicar que el presidente ejecutivo de Essalud se reunió con representantes de COMSALUD el pasado 20 de junio. En la cita se garantizó el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, así como el pago a los proveedores de medicinas e insumos médicos.

Además, para reforzar ese punto, el Seguro Social de Salud difundió un comunicado donde afirmó que las deudas reportadas por los gremios farmacéuticos corresponden a años anteriores y están vinculados a “controversias técnicas, observaciones en la entrega de productos o trámites pendientes”.

“No existe riesgo de desabastecimiento en nuestros hospitales. Se han adoptado medidas preventivas para asegurar una cadena de suministro estable, segura y eficiente”, enfatizó.