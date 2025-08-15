Un trágico accidente ocurrido hoy, viernes 15 de agosto, en la vía Pasamayito, en la zona de Collique, distrito de Comas, dejó como saldo tres muertos cuando un camión que transportaba balones de gas se despistó en una pendiente y terminó chocando con un poste, una motocicleta y finalmente una casa.

Las cámaras de seguridad en la zona muestran el violento impacto del pesado vehículo. El copiloto salió despedido de la cabina y al ser llevado al hospital de Collique, los médicos certificaron su muerte debido a la gravedad de sus heridas.

También, las dos personas que iban en la moto, perdieron la vida en el acto debido al fuerte golpe.

Adolescente sobrevivió

Dentro de la casa que resultó afectada se encontraba una menor de edad de 15 años. Ella resultó herida ya que varios objetos le cayeron encima, sin embargo, sobrevivió y viene recibiendo atención médica en el hospital de la zona. El conductor permanece internado con pronóstico reservado.

Al lugar llegó agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo de los Bomberos para atender a los heridos, así como atender y controlar el riesgo de explosión tras la caída de más de 30 balones.

Según información de la PNP, el chofer del camión perdió por completo el control del vehículo debido a un problema en el sistema de frenos.

¿Dónde queda Pasamayito?

Esta vía une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho (SJL). Podrán circular quienes viven en Comas, Carabayllo, Puente Piedra y quieran ir a San Juan de Lurigancho, evitando la congestión de la Panamericana Norte o la Av. Túpac Amaru.

Cabe mencionar que transitar por estas vías alternas toma casi 3 horas. En Lima norte, el Pasamayito empieza en la sexta zona de Collique (calle Julio César Tello, en la parte alta).

