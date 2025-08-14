El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó que 2 655 654 electores deben actualizar los datos de su DNI antes del cierre del Padrón Electoral para las Elecciones Generales del 2026.
Este resultado se desprende del V simulacro de cierre del Padrón Electoral elaborado por la institución con corte de datos al 31 de julio pasado, el cual está disponible en la página web institucional: https://identidad.reniec.gob.pe/el-padron-lo-hacemos-todos
Reniec: plazo para renovar el DNI vence el 14 de octubre antes del cierre del padrón electoral
De esta cantidad, 2 161 008 votantes dentro y fuera del país tienen el documento de identidad vencido, la mayor se encuentra entre los rangos de 18 a 29 años de edad (631 909), seguido de los de 30 a 39 años (436 495).
Lima figura como la región con más DNI caducos (610 511), de ellos el 90.5 % está concentrado en Lima Metropolitana. En segundo lugar está Piura (113 967) y continúa La Libertad (110 497), Cajamarca (81 085), Loreto (78 608) y Lambayeque (76 870).
En cuanto a los electores que aún cuentan con el DNI de menor de edad, se revela que 109 936 mayores de 18 años aún portan el documento con la fotografía de niño o adolescente, lo que puede generar confusión en la mesa de votación.
Nuevamente, Lima tiene la más alta tasa de votantes que todavía tienen DNI amarillo (30 993). La siguen Loreto (7760), La Libertad (5659) y Piura (4545).
El reporte del Reniec también indica que 494 646 peruanos salieron del país hace más de seis meses y no han actualizado su DNI.
El Reniec exhorta a los ciudadanos a renovar o actualizar sus DNI antes del cierre del Padrón Electoral programado para el 14 de octubre próximo y no esperar el último momento para evitar contratiempos al momento de emitir sus votos.
