El Poder Judicial congeló el pago de S/239 mil que la presidenta Dina Boluarte recibiría tras ganar una demanda laboral que interpuso al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según reveló “Panorama” este domingo.

De acuerdo con el dominical, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, dispuso, el pasado 30 de abril, que el desembolso a favor de la mandataria no deberá hacerse efectivo hasta que se resuelva la casación que interpuso la entidad.

“El pago no deberá efectivizarse hasta que se resuelva la casación bajo responsabilidad funcional”, señala el documento judicial, que precisa que se trata de una última instancia.

En el 2020, Boluarte presentó una demanda laboral contra el Reniec por S/ 428 mil por refrigerio, transporte, aguinaldo, uniforme, bono de cierre de pliego y canasta navideña.

En opinión del abogado laboralista Javier Dolorier Torres, es irregular que se le paguen beneficios sindicales a “una trabajadora que nunca perteneció a un sindicato”.

En mayo del 2022 una sentencia del Poder Judicial declaró fundada en parte la demanda y ordenó al Reniec pagar S/239 mil, casi la mitad de lo que la presidenta pretendía.

Además, según el dominical, a inicios del 2024 se llevó a cabo una reunión en la sede del Reniec. En esta, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría insistido en que se priorice el pago a la mandataria, tal como disponía la sentencia del Poder Judicial.

Tras convertirse en jefa de Estado, Boluarte solicitó al Poder Judicial que se aplicara la “ejecución anticipada de su sentencia”. El MEF se mostró de acuerdo con el petitorio.

En respuesta, el Reniec señaló que tenían una extensa lista de personas que esperaban sus pagos antes que Boluarte.

Presiones del MEF

Un oficio del Ministerio de Economía y Finanzas, del 29 de abril del 2024 y firmado por Jorge Rivera, presidente del Comité Multisectorial de ese portafolio, revela que, supuestamente por error, se había puesto el pago a Boluarte en un “listado priorizado”.

En dicho documento el MEF le comunicó al Reniec “la exclusión de un expediente judicial para la elaboración del listado de pagos”. El expediente en cuestión era el de la presidenta.

“Se ha advertido que el Expediente N° 09602-2020-0-1801 (correspondiente a la demanda laboral de Dina Boluarte) (...) no se encuentra en el ámbito de aplicación del proceso de priorización de sentencias judiciales”, dice el oficio.

Con la decisión adoptada por el Poder Judicial, la presidenta tendrá que esperar que se resuelva la casación presentada por el Reniec, a fin de saber si recibirá o no la indemnización solicitada.