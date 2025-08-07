Dina Boluarte responde a Gustavo Petro: “Nuestra isla Chinería con su capital Santa Rosa es peruana”.

La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, brindó un mensaje a la Nación este jueves desde Japón en el que se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, relacionadas con la soberanía sobre la isla Santa Rosa de Loreto.

“Quiero llegar hacia ustedes para desde Japón decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. Quiero además felicitar el que varias instituciones políticas, pero la sociedad en general allá en nuestro querido Perú hayan salido de manera unida para poner su voz en el tema de nuestra soberanía nacional”, manifestó la jefa de Estado.

Boluarte aseguró que la soberanía “no está en conflicto” ni es “un tema pendiente de tratar de ninguna manera” y recordó que así lo establecen el Tratado Salomón–Lozano de 1922 y su reconfirmación en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

“Nuestra isla Chinería con su capital Santa Rosa es peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos. De ninguna manera”, afirmó.

En esa línea, resaltó que “los hermanos que están en Leticia y sobre todo nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto, así lo sienten en sus corazones y nosotros como Estado, como gobierno, estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo”.

La mandataria reiteró su llamado a la unidad nacional: “Mantengamos la calma, esa unidad, esa convicción de defender nuestra soberanía, nuestra democracia y no tenemos por qué ponernos en sobresalto porque no hay un motivo. Menos tenemos un tema pendiente limítrofe con nuestros hermanos vecinos en la región”.