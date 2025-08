Desde Pataz: Un clan de mineros informales que consolida su red de poder a través de nuevos gremios con vínculos políticos

Unidad de Investigación

Dos nuevas asociaciones de minería informal han sido creadas en los últimos meses en la región de La Libertad: la Asociación Minero Pataz y la Asociación de Mineros Artesanales del Perú (Amape). Ambas están vinculadas al clan Sánchez Iparraguirre, una familia con fuerte presencia económica en la provincia de Pataz, y que ha diversificado sus actividades a través del transporte de minerales, la venta de explosivos y negocios de entretenimiento.

Pero, además de sus nexos familiares, comparten vínculos políticos. La estrategia gremial les ha permitido participar en movilizaciones, exigir medidas al Gobierno y construir una estructura de representación legal ante el Estado.

En el Reinfo

Según la Sunarp, Amape fue constituida en mayo del 2025 y es presidida por Roy La Rosa Toro Sánchez, hijo del exalcalde distrital de Pataz Juan La Rosa Toro y de Teonila Sánchez Iparraguirre, hermana de Orlando Sánchez Iparraguirre, conocido operador minero de Pataz que fue excluido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En enero del 2025, Roy La Rosa constituyó la empresa Bella Aurora E.I.R.L. con un capital inicial de S/100 mil, la cual cuenta con dos inscripciones vigentes en el Reinfo.

Además, junto con su madre, figuran como gerentes de la empresa Aurífera Minera Cuarzo S.A.C., que también cuenta con una inscripción vigente. Mientras que los padres de La Rosa, a título personal, registran otras tres inscripciones. En total, esta familia suma seis inscripciones en el Reinfo, de las cuales cinco corresponden a Pataz, nuevo centro de la minería ilegal en el norte del país.

A inicios de julio, el nuevo gremio constituido por La Rosa se sumó a las protestas de mineros informales que acamparon frente al Congreso exigiendo ampliar el plazo del Reinfo sin condiciones.

Esta agrupación tiene como tesorero a David Franco Ruiz, afiliado a Alianza para el Progreso (APP), aunque La Rosa indicó que los vínculos políticos son “temas personales”. “La finalidad de esta asociación es llegar a la formalización total […] apoyando y dando asesoría legal y técnica a los asociados. No estamos buscando ningún apoyo político”, respondió a este Diario.

La Rosa indicó también que la asociación se financia con los aportes de sus afiliados, que rondan entre S/300 y S/400, y que a la fecha cuenta con cerca de 50 miembros.

La asociación del tío

El otro gremio, denominado Asociación Minero Pataz, fue constituido en diciembre del 2024. En su consejo directivo figura como tesorero Orlando Sánchez Iparraguirre, tío de Roy La Rosa. También lo integran personajes con afiliación política: su presidente, Ronald Fernández, es regidor distrital de Pataz, que en el 2024 se afilió a Fuerza Popular; mientras que el vocal Orlando Alvarado es afiliado a APP.

Orlando Sánchez también figura como asociado de Amape, según confirmó su sobrino Roy La Rosa, quien además sostuvo que su tío “no figura en el Reinfo porque ha logrado la formalización”.

Raúl Noblecilla, abogado de Orlando Sánchez, no proporcionó documentación que valide la supuesta formalización de su patrocinado y además dijo que no tenía conocimiento sobre su nueva asociación. “Se trata de una decisión y un derecho personal que en nada incumbe al hecho de que sea o no su abogado”, dijo. Noblecilla, quien está afiliado a Podemos, también es representante legal de Amape.

Pese a las conexiones reveladas, La Rosa aseguró que es una persona independiente de su familia y que, mientras no existan condenas por minería ilegal, toda persona puede ser incorporada en los nuevos gremios familiares.

Para el especialista en temas de minería, Iván Arenas, estas asociaciones se convierten en “organizaciones políticas e ideológicas” para legitimar la toma de concesiones.

“El mundo minero informal hay que separarlo de estos clanes familiares, que tienen dinero y lo que quieren es el statu quo en beneficio de ellos”, acotó Arenas.