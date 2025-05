El poder económico de los hermanos Teonila Maura y Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre nace en los socavones de Pataz, en La Libertad, pero la ostentación y el lujo lo ponen en vitrina.

Los Sánchez han diversificado su fortuna en edificios, hoteles, centros de esparcimiento, night clubs, centros comerciales, polvorines para almacenamiento de explosivos, empresas de transporte de minerales y prácticamente para casi toda la cadena productiva del oro.

Mientras la guerra entre las bandas criminales se libra bajo tierra, en la superficie se asienta sobre uno de los cerros el hotel Orlando’s, un imponente edificio donde se firman los contratos para alquiler de polvorines. Además, las habitaciones permanecen vacías, ya que los mineros suelen pernoctar en sus campamentos en las minas.

Actualmente, como parte del hotel, se han construido nuevos espacios: un centro comercial en su frontis y un grifo que ha obtenido una licencia de funcionamiento de manera irregular.

A diferencia de su hermana, Orlando Sánchez ya no figura en el Registro de Formalización Integral Minera (Reinfo). Su inscripción –que se encontraba suspendida– ha sido revocada. Es decir, su condición ha cambiado.

“Al estar fuera del Reinfo, adquiere la condición de minero ilegal. En consecuencia, pierde todo derecho administrativo amparado en el Reinfo. Se suspenden las actividades mineras y la protección legal temporal ante Sucamec, Ingemmet, Sunat y la fiscalización ambiental a cargo del gobierno regional y del Estado, señaló a El Comercio Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental.

El poder económico de los Sánchez trasciende las fronteras de la región La Libertad. Según los registros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Teonila cuenta con 42 propiedades distribuidas en Tarapoto, Moyobamba, Huaral, Lima y Trujillo. En esta última provincia, Orlando Sánchez también cuenta con 12 propiedades.

Las visitas a ministerios

Entre marzo y octubre del 2023 el hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, recibió –en su calidad de jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas– la visita de Kilder García Calderón, abogado de los hermanos Teonila y Víctor Sánchez, en cinco ocasiones.

En octubre del 2024, César Sandoval aseguró a El Comercio que no conocía a los hermanos Sánchez, pero que sí recibió a García. “Lo he atendido, y no porque lo conozca, sino porque pedía que alguien lo atendiera. Había una disposición del ministro [de] que se atienda a todos”.

Víctor Sánchez tiene tres investigaciones por delitos ambientales: dos están en etapa preliminar y una en etapa preparatoria. En Ventanilla, además, tiene una indagación preliminar por actos de conversión y transferencia. En tanto, Teonila Sánchez tiene cuatro investigaciones en La Libertad: dos por delitos ambiental es y dos por hurto.

El 26 de febrero del 2024, Teonila, junto a otros mineros informales de Pataz, sostuvo una reunión con el exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho en su despacho durante dos horas y 22 minutos. Tres meses después, el 27 de mayo, Teonila se reunió con el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Manuel Ordóñez Reaño, durante una hora y treinta minutos.