A pocos meses de que el papa León XIV (Robert Prevost) visite el Perú, el Gobierno Regional de Lambayeque, alista reuniones y diversas coordinaciones de manera conjunta con al Obispado nacional, Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército del Perú.

En este encuentro se dio a conocer los planos de propuesta para levantar el atrio de la santa misa central que ofrecerá el Sumo Pontífice. Asimismo, se evaluaron y analizaron las rutas de acceso, desplazamientos, seguridad, acreditación y zonas de parqueo y espacios donde acampar.

Comitiva del Vaticano visita Perú

La comitiva oficial del Vaticano estuvo en territorio patrio y fue encargada de coordinar la histórica llegada del papa León XIV al Perú en noviembre. Cabe señalar que la Diócesis de Chiclayo será visita por el Santo Padre pues aún mantiene lazos afectivos en la región donde fue obispo.

En ese marco, la delegación técnica, con la participación de monseñor José Nahum Jairo Salas, recorrió puntos emblemáticos de la región, como la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, el Grupo Aéreo N.° 6 y el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde recibieron una guía especial, además de inspeccionar el terreno destinado para la misa multitudinaria.

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Las autoridades regionales ratificaron su compromiso de coordinar con el Ejecutivo, la Iglesia Católica y las fuerzas del orden para asegurar que cada espacio cumpla con estándares internacionales de seguridad, accesibilidad y organización, con miras a un encuentro histórico entre el Santo Padre y la población que fue testigo de su labor pastoral.

Papa León XIV en Perú

En el mes de junio, el entonces presidente de la República, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV visitará el país durante la primera quincena de noviembre del presente año.

En entrevista con RPP, el ahora ex jefe de Estado precisó que el Sumo Pontífice visitará las ciudades Piura (Sullana), Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima (Callao).