El Gobierno Regional se enfatizó que esta visita tiene un significado único. Foto: Gob.pe
El Gobierno Regional se enfatizó que esta visita tiene un significado único. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

 A pocos meses de que el papa León XIV (Robert Prevost) visite el Perú, el Gobierno Regional de Lambayeque, alista reuniones y diversas coordinaciones de manera conjunta con al Obispado nacional, Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército del Perú.

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