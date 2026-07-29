El director y guionista Horacio Vergara Arancibia estrenó la serie documental “Volver es amar”, una producción de cinco capítulos que registra el retorno del Papa León XIV a territorio peruano y se encuentra disponible en plataformas digitales.

La obra audiovisual aborda la etapa previa a la llegada del Sumo Pontífice y su recorrido por las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. A través de entrevistas a residentes, autoridades, sacerdotes y familias locales, la serie muestra el proceso de preparación y las reacciones de la población ante la visita papal.

“Hay lugares que el corazón nunca olvida. Cuando el Papa León XIV regresa al Perú, no vuelve como un desconocido: vuelve a la tierra que lo formó, a los rostros que lo esperaron y a los caminos que alguna vez anduvo como uno más”, señaló el cineasta Vergara Arancibia.

La producción de esta serie sigue al trabajo previo del director en el documental “De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa León XIV”, proyecto que obtuvo el Premio Martín Fierro Latino 2025 en la categoría Educación y Cultura durante la ceremonia realizada en Miami. Dicho largometraje forma parte del catálogo de ViX.

Ambos proyectos fueron desarrollados por LOT Plus. La serie “Volver es amar” se emite de manera principal a través del canal digital de la productora, con miras a proyectarse en otras plataformas.