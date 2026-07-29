La producción de esta serie sigue al trabajo previo del director en el documental "De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa León XIV" | Foto: AFP
La producción de esta serie sigue al trabajo previo del director en el documental "De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa León XIV" | Foto: AFP
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Redacción EC

El director y guionista Horacio Vergara Arancibia estrenó la serie documental “Volver es amar”, una producción de cinco capítulos que registra el retorno del Papa León XIV a territorio peruano y se encuentra disponible en plataformas digitales.

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