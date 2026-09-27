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Jugar a la ruleta rusa con la vida ajena

“La ruleta rusa es el nombre que mejor define a este juego macabro que hoy tiende a la masificación”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Para los que aún tienen alguna duda de que el Estado peruano, es un diestro jugador de la ruleta rusa en todas sus variantes". Ilustración: El Comercio.
    "Para los que aún tienen alguna duda de que el Estado peruano, es un diestro jugador de la ruleta rusa en todas sus variantes". Ilustración: El Comercio.

    “Fue un juego que se les escapó de las manos” es la frase de uno de esos idiotas, que se creen importantes, para describir una violación en manada en el ómnibus donde viajaba su hijo. El sadismo, que define a ese acto de vesania extrema, nos lleva a reflexionar no solo sobre la maldad de una sarta de encubridores trivializando la perversidad de sus vástagos, sino también a la deshumanización que nos embarga. Si ahora es posible que hasta un subnormal minimize, a codazo limpio, la responsabilidad de los perpetradores y testigos de un crimen imperdonable, qué tal si se nos permite valernos de su idea del “juego” para tratar de comprender, metafóricamente, lo que ocurre en el Perú de la irresponsabilidad y la crueldad infinita desde hace ya varias décadas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.