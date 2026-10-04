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El tejido de la prosperidad

“Los países con instituciones inclusivas crecen sostenidamente porque promueven el desarrollo tecnológico y la inversión en capital físico, natural y humano”.

    Waldo Mendoza
    Por

    Exministro de Economía y Finanzas. Vicerrector de la PUCP.

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    Ilustración: Víctor Aguilar UA
    Ilustración: Víctor Aguilar UA

    El crecimiento económico es el incremento sostenido de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo determinado, el cual depende, siguiendo a los premios Nobel Solow, Lucas y Romer, del grado de desarrollo tecnológico o productividad total de factores del capital físico, natural y humano. Según el Fondo Monetario Internacional, entre el 2000 y el 2025 el Perú tuvo un crecimiento económico importante, ascendiendo, en términos del PBI per cápita medido en dólares comparables internacionalmente, del puesto 29 al puesto 23 en América Latina y el Caribe.

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