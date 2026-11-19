La limitada digitalización del Perú hace improbable que vivamos ciberataques de la escala de los países más interconectados, que se han popularizado últimamente por la prensa internacional. Pero tener menos sistemas digitales no equivale a estar mejor protegidos: una sola falla puede afectar servicios esenciales, lo cual nos obliga hoy a tomarnos en serio la protección de nuestra infraestructura.

Hace poco estuvimos sin acceso a los servicios del Reniec por casi seis horas, y es probable que mucha de nuestra información personal circule en varios lugares ‘non sanctos’ del Internet sin nada que podamos hacer al respecto.

Definitivamente, la situación de vulnerabilidad digital en el país es una experiencia cotidiana. Por ello, no necesitamos que aquí ocurran incidentes apocalípticos, como la suspensión de vuelos por una falla técnica y ataques informáticos que alteran las temperaturas de las refrigeradoras en supermercados. Pero igual es innegable observar que, cuanto más interconectados estemos hoy, más vulnerables seremos.

Lo nuevo de las amenazas es su velocidad; esto es gracias al efecto de la inteligencia artificial y sus agentes.

Por ejemplo, ni el mismísimo FBI se encuentra incólume, alertando, hace poco, sobre Artex, una herramienta con agentes de inteligencia artificial utilizada para automatizar intrusiones.

Es la nueva era de los ciberataques, donde ahora los crackers (personas con entendimiento informático que vulneran sistemas) son incansables, trabajando de madrugada, 24 x 7 y sin tazas de café, multiplicándose por cien.

Recientemente el popular científico de datos –y un buen amigo– Ragi Yaser Burhum lo dijo en este diario: “Estamos desnudos”, advirtió que los agentes de inteligencia artificial pueden descubrir fallas escondidas durante décadas en sistemas que nadie revisa con suficiente frecuencia. Por eso, es necesario utilizar también la IA para defender la infraestructura pública antes de que nuevos atacantes forjados con esa inteligencia artificial exploten sus debilidades.

¿Significa eso que Lima padecerá mañana el apagón digital de una metrópoli hiperconectada? Probablemente no.

Nuestra menor digitalización cambia la escala del riesgo, pero no elimina nuestra exposición. Bastaría afectar unos pocos servicios estratégicos para paralizar trámites, pagos o atención médica.

Por eso, urge contar pronto con una arquitectura nacional de ‘ciberresiliencia’ que nos permita identificar servicios esenciales, proteger identidades, auditar sistemas con inteligencia artificial, crear respaldos y ensayar respuestas. Primero, el Estado; luego, las empresas y los ciudadanos.

Digitalizar no consiste solamente en conectar más cosas, sino en garantizar que sigan funcionando cuando algo sea atacado. Debemos tenerlo presente, con mayor razón si consideramos que ese será el pan de cada día en estos tiempos de agentes inteligentes. Porque el verdadero atraso no es tener menos tecnología. Es creer que, por eso, somos invulnerables.