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En la imagen se ven carritos de compra con alimentos en mal estado o en riesgo de estropearse después de que los congeladores y refrigeradores del supermercado ICA Kvantum en Sjoebo, Suecia, fueran vaciados el 2 de noviembre de 2026, luego de que un ataque informático elevara la temperatura de los congeladores a 50 grados Celsius. Foto: Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP
En la imagen se ven carritos de compra con alimentos en mal estado o en riesgo de estropearse después de que los congeladores y refrigeradores del supermercado ICA Kvantum en Sjoebo, Suecia, fueran vaciados el 2 de noviembre de 2026, luego de que un ataque informático elevara la temperatura de los congeladores a 50 grados Celsius. Foto: Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP
/ JOHAN NILSSON
Por Agencia AFP

Francia denunció este lunes que una unidad cibernética afiliada a los Guardianes de la Revolución de Irán está detrás de los ciberataques contra refrigeradores de supermercados en varios países europeos en las últimas semanas y prometió sanciones.

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