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Resumen

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Students stand at the entrance of the Saint-Exupery high school on the day of a nationwide protest movement over learning conditions in Creteil on October 6, 2026. Since late September, pupils have barred the entrances to hundreds of schools, complaining of teacher absences, overloaded timetables, dilapidated classrooms and buildings ill-adapted to rising temperatures, among other grievances. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
Students stand at the entrance of the Saint-Exupery high school on the day of a nationwide protest movement over learning conditions in Creteil on October 6, 2026. Since late September, pupils have barred the entrances to hundreds of schools, complaining of teacher absences, overloaded timetables, dilapidated classrooms and buildings ill-adapted to rising temperatures, among other grievances. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
/ GEOFFROY VAN DER HASSELT
Por Agencia EFE

El instituto Saint Exupéry de la ciudad de Créteil en Francia donde empezaron las protestas de los estudiantes en septiembre, apareció este lunes bloqueado por un grupo de alumnos decididos a continuar el movimiento tras las vacaciones de otoño, pero también con muchos otros dubitativos sobre qué hacer a partir de ahora y una cierta inquietud por este curso.

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