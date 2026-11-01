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Resumen

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El logotipo de Binance se muestra en un teléfono inteligente con varios modelos metálicos de criptomonedas de fondo y el líder de Corea del Norte Kim Jing-un. (Fotos de WG / CFoto / vía AFP / AFP).
El logotipo de Binance se muestra en un teléfono inteligente con varios modelos metálicos de criptomonedas de fondo y el líder de Corea del Norte Kim Jing-un. (Fotos de WG / CFoto / vía AFP / AFP).
Por Agencia AFP

El FBI acusó a Corea del Norte del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos digitales de Binance, que el domingo volvió a permitir las retiradas de fondos tras suspenderlas a raíz del ataque.

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